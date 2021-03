Xiaomi lança Mi Band 6 com ecrã AMOLED, SpO2 e um preço mesmo baixo!

Estava prometido para hoje a chegada de novidades da Xiaomi para a Mi Band 6. No evento online da marca chinesa sabia-se que havia um slot dedicado a esta novidade.

Pois esse momento chegou finalmente e a Mi Band 6 está finalmente apresentada, com algumas novidades de peso. Conheça por isso o que a nova smartband traz para o mercado.

A nova Mi Band tem agora um ecrã de 1,56 polegadas, com uma ocupação total do ecrã. Este parece maior e está mesmo mais presente nesta smartband, agora em HD.

Há também mais faces de relógio, que agora totalizam 130 propostas. Para além de todas as possibilidades oferecidas, por ser personalizada com as imagens que os utilizadores quiserem ter no seu pulso.

Também os desportos disponíveis foram aumentados, tendo agora crescido para as 130 propostas. A monitorização constante é uma presença que se mantém, com a adição da monitorização dos níveis de oxigénio no sangue (SpO2).

A bateria mantém-se uma presença forte na Mi Band 6 e por isso a marca continua a garantir uma bateria de pelo menos 14 dias, algo que a continua a destacar face à concorrência. Esta pode ser aumentada para 19 dias num modo de extrema poupança.

O carregador foi mantido com os conetores magnéticos e continua a ser à prova de água, podendo ser usada em qualquer situação.

Infelizmente ainda não existe a presença de alguns elementos que eram esperados. Assim, o GPS continua a ficar de fora, mas no caso do NFC esta é uma realidade diferente. A marca terá uma versão específica com NFC, ainda não se sabendo em que mercados será disponibilizada. Quanto ao preço, este deve situar-se entre os 35 e os 40 euros no mercado nacional.