10 gadgets úteis e acessíveis para oferecer no Dia da Mãe

O Dia da Mãe celebra-se dentro de poucos dias e, se o presente ainda não está decidido, há uma série de opções práticas e acessíveis a considerar. Reunimos 10 gadgets úteis, que podem ser a prenda ideal.

Há datas em que oferecer algo bonito parece a escolha óbvia. O Dia da Mãe é, muitas vezes, uma delas: flores, chocolates... Gestos com todo o significado, claro, mas pouco funcionais.

Assim, existem alternativas que unem o carinho à utilidade e que, no fundo, podem dizer ainda mais sobre o quanto pensamos nela.

Um gadget bem escolhido é uma prenda que ela vai usar de verdade: todas as manhãs, na carteira, no carro, na mesa de cabeceira. Cada vez que o usar, lembrar-se-á de quem lho deu.

10 ideias de prendas para o Dia da Mãe

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No final, o presente perfeito para o Dia da Mãe não é o mais caro nem o mais elaborado; é aquele que mostra que se pensou nela. Às vezes, isso pode significar oferecer algo simples que lhe facilita a vida, mas que ela nunca compraria para si própria

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