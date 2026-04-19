10 gadgets úteis e acessíveis para oferecer no Dia da Mãe
O Dia da Mãe celebra-se dentro de poucos dias e, se o presente ainda não está decidido, há uma série de opções práticas e acessíveis a considerar. Reunimos 10 gadgets úteis, que podem ser a prenda ideal.
Há datas em que oferecer algo bonito parece a escolha óbvia. O Dia da Mãe é, muitas vezes, uma delas: flores, chocolates... Gestos com todo o significado, claro, mas pouco funcionais.
Assim, existem alternativas que unem o carinho à utilidade e que, no fundo, podem dizer ainda mais sobre o quanto pensamos nela.
Um gadget bem escolhido é uma prenda que ela vai usar de verdade: todas as manhãs, na carteira, no carro, na mesa de cabeceira. Cada vez que o usar, lembrar-se-á de quem lho deu.
10 ideias de prendas para o Dia da Mãe
Despertador natural
Despertador de luz, Wake Up Light LED simulação de amanhecer e pôr-do-sol, 2 alarmes, 20 níveis de brilho, 7 luzes coloridas 7 sons naturais, função Snooze, rádio FM, crianças [Classe energética G].
Massajador de olhos
RENPHO Eyeris 1- Massajador de olhos com calor, música Bluetooth, massagem vibratória, massajador ocular dobrável para aliviar a tensão ocular olhos secos melhorar o sono.
Massajador cervical e costas
AERLANG Massajador cervical e costas com calor relaxante, massajador no pescoço, ombros e costas para dor e relaxamento, presente para mulheres, homens.
Xiaomi Smartband 10
Xiaomi Smartband 10, Ecrã AMOLED de 1,72”, Carregamento rápido, 150+ Modos Desportivos, Monitorização da saúde e do sono, HyperOS 2.0, À prova de água 5ATM, Bússola.
Auriculares sem fio Soundcore
Soundcore P30i Auscultadores sem fios Bluetooth com cancelamento de ruído da Anker, cancelamento de ruído potente e inteligente, graves potentes, 45 horas, estojo 2 em 1 e suporte para o telemóvel.
Alarme pessoal Vantamo
Vantamo Alarme pessoal para mulheres 130 dB com altifalante duplo, luz estroboscópica potente e indicador de bateria baixa, porta-chaves dispositivo de autodefesa pessoal compacto.
Powerbank VRURC
VRURC Bateria externa 20000 mAh Mini Power Bank carregamento rápido 22,5 W PD & QC 3,0 USB C carregador portátil compacto com 3 entrada e 4 saídas compatível com smartphones.
KODAK Mini 2 Retro
KODAK Mini 2 Retro, Impressora Fotográfica + 38 Fotos, Fotos Instantâneas Tamanho 54X86mm, Conexão Bluetooth Sem Fios - Amarelo.
Moldura de fotos digital dxmart
dxmart FRAMEO - Moldura de fotos digital WiFi de 32 GB, ecrã tátil LCD WXGA IPS de 25,6 cm (10,1 polegadas), moldura de fotos inteligente na nuvem com rotação automática.
Difusor SALKING
SALKING 2-em-1 Difusor de Óleos Essenciais & Lâmpada de Sal do Himalaia Natural, Difusor Ultrassônico de Óleos Essenciais com 3 Brilhos, Lâmpada de Terapia de Sal, 150 ml (Escuro).
No final, o presente perfeito para o Dia da Mãe não é o mais caro nem o mais elaborado; é aquele que mostra que se pensou nela. Às vezes, isso pode significar oferecer algo simples que lhe facilita a vida, mas que ela nunca compraria para si própria
Se tiver outras sugestões, deixe nos comentários!