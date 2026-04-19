Era das avaliações falsas no Google Maps está a chegar ao fim

O Google Maps está a começar a utilizar a IA do Gemini para prevenir o vandalismo político em nomes de lugares e avaliações falsas dirigidas a empresas. Esta é mais uma jogada inteligente da gigante das pesquisas, que usa o Gemini.

O Google Maps está a melhorar o seu suporte de IA para proteger os nomes de lugares e as avaliações de empresas na plataforma. A empresa está a começar a utilizar o Gemini para impedir que os utilizadores alterem os nomes dos locais para transmitir mensagens políticas ou sociais.

Estes tipos de tentativas de vandalismo, que já ocorreram várias vezes no passado, serão agora detetados na origem. A Google também combaterá com mais eficácia as avaliações falsas utilizadas para fins de chantagem.

Estas novas medidas de segurança visam aumentar a fiabilidade da plataforma e melhorar a experiência do utilizador. Com esta iniciativa, a Google pretende manter o mais alto nível de precisão no conteúdo apresentado no mapa.

A Google utilizará o seu modelo de IA Gemini para monitorizar as alterações feitas em nomes de lugares. Este sistema terá como alvo específico alterações que contenham comentários sociais ou políticos, impedindo que se tornem públicas antes de serem divulgadas.

Google fará monitorização mais rigorosa

A empresa não quer que se repitam incidentes passados, como a mudança do nome de um edifício em Nova Iorque em 2016. Este tipo de conteúdo já está proibido pelas atuais políticas da Google. Numa segunda frente, a Google está a melhorar as suas ferramentas para combater as avaliações falsas direcionadas a empresas locais.

Os ataques em massa com avaliações negativas, especialmente os utilizados para extorquir empresas, serão monitorizados com mais rigor.

Nas próximas semanas, os utilizadores verão alertas específicos em áreas onde os comentários se tornaram demasiado negativos e a Google deixou de publicar conteúdo novo. Estes alertas informarão os utilizadores que a possibilidade de publicar comentários foi temporariamente suspensa num determinado local.

A Google afirma que estas atualizações não representam uma nova alteração de política, mas simplesmente uma melhor aplicação das regras existentes. As políticas do Google Maps proíbem estritamente a partilha de conteúdos que contenham comentários políticos ou sociais de carácter geral.