Tragédia no Porto: jovem morre após acidente com trotinete elétrica

A mobilidade elétrica continua a ganhar espaço nas cidades portuguesas, mas há episódios que voltam a levantar preocupações quanto à segurança. Uma jovem perdeu a vida no Porto após um acidente com uma trotinete elétrica.

Após travagem, houve uma colisão entre duas trotinetes

O acidente ocorreu na madrugada de sábado. A vítima, uma jovem de 25 anos, seguia numa trotinete elétrica quando, por razões ainda não totalmente esclarecidas, terá sofrido um despiste. As autoridades foram rapidamente acionadas, mas quando os meios de socorro chegaram ao local, já não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local.

Apesar das primeiras informações apontarem para um despiste, informações mais recentes indicam que houve uma colisão entre duas trotinetes, após a que circulava à frente ter travado. As circunstâncias exatas do acidente estão agora a ser investigadas pelas autoridades. Fonte da PSP explicou à SIC que nenhuma das pessoas usava capacete.

Este trágico acidente serve como mais um alerta para a necessidade de maior consciencialização por parte dos utilizadores, bem como para possíveis medidas adicionais de regulamentação e segurança por parte das autoridades.