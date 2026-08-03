Google Pixel Tag: a resposta da Google ao AirTag da Apple pode estar a chegar
A Google prepara-se para entrar na corrida dos localizadores Bluetooth. Conforme revelado por imagens e fichas técnicas de lojas europeias, o chamado Pixel Tag deverá ser o primeiro acessório da marca compatível com o Find My Device.
O que se sabe até agora
Há já algum tempo que se falava de suporte a um Pixel Tag em fugas relacionadas com a série Pixel 11, mas faltavam provas concretas de que o acessório pudesse vir a existir.
Agora, o website 9to5Google encontrou listagens em lojas online europeias que confirmam a existência do dispositivo, incluindo uma ficha técnica e a primeira imagem conhecida do produto.
Segundo essas fontes, o Pixel Tag é um pequeno localizador compatível com o ecossistema Find My Device da Google, pensado para ajudar a encontrar chaves, malas, carteiras ou qualquer outro objeto ao qual seja acoplado.
Um altifalante para facilitar a procura
Uma das características mais interessantes reveladas pelas listagens é a presença de um altifalante integrado, visível na imagem através de um pequeno orifício com uma grelha fina.
Esta funcionalidade deverá permitir a emissão de um som quando o utilizador estiver próximo do objeto perdido, facilitando a localização em espaços fechados, à semelhança do que já acontece com outros gadgets deste tipo.
As listagens indicam ainda o número de modelo GA12506, além do nome comercial "Google Pixel Tag" e da cor "Fog Light", já confirmada como tal nas fichas de produto encontradas.
O que falta saber sobre o Pixel Tag da Google
Apesar de a existência do produto estar praticamente confirmada, há ainda vários detalhes técnicos por esclarecer.
O mais aguardado é se o Pixel Tag contará com suporte a UWB (Ultra-Wideband), tecnologia que permite uma precisão muito superior à simples ligação Bluetooth. Até ao momento, não há qualquer indício direto que confirme ou descarte esta possibilidade.
Outra incógnita prende-se com a alimentação do dispositivo: a Google poderá optar por uma bateria substituível e descartável, à semelhança do AirTag da Apple, ou avançar antes para uma solução recarregável.
Por fim, falta saber qual será a política de preços, e se existirão packs múltiplos ou uma oportunidade promocional associada à compra de um Pixel 11.
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