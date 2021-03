E não há duas sem três… Este é o Xiaomi Mi 11 Lite

Depois do anúncio do Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, certamente que estava à espera do Mi MIX, mas não. Este só será apresentado amanhã. Por agora, a Xiaomi limitou-se a dar a conhecer mais uma versão do Mi 11. Trata-se de uma versão Lite a pensar nos mais jovens, com cores a eles adaptadas.

O Xiaomi Mi 11 Lite é de gama intermédia que já vem com ecrã AMOLED e processador Snapdragon 780G.

Xiaomi Mi 11 Lite

O Xiaomi Mi 11 Lite apresenta-se numa versão 5G mais modesta do Mi 11, com um preço mais acessível e um processador de gama média, o Snapdragon 780G. Este modelo tem um ecrã de 6,55″ AMOLED, com acabamento 2.5D e uma taxa de atualização de 90 Hz. Tem Dolby Vision e HDR10+

A estrutura apresenta apenas 6,81 mm com 159g. A bateria é de 4250 mAh e tem altifalantes em stereo.

Integra três câmaras na traseira, uma de 64 MP, com abertura f/1,8, outra de 8 MP, a ultra grande angular, e a macro de 5 MP. A câmara frontal suporta modo noturno e tem 20 MP. Além disso, a câmara traseira permite captar fotos em RAW.

Integra tecnologias como NFC, sensor de impressões digitais na lateral, Bluetooth 5.2 e sistema de arrefecimento especial.

Preço e disponibilidade

Pode ser encontrado nas cores preto, verde, azul, rosa, branco e amarelo. Além disso, terá duas opções uma de 8 GB + 128 GB e outra de 8 GB + 256 GB, por 2299 Yuan e 2599 Yuan, respetivamente (~ 297 € e 339 €).

Se estava à espera de conhecer hoje o novo Mi MIX, esqueça, terá mesmo que esperar por uma segunda parte do evento, marcada para amanhã.