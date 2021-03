Apple está a desenvolver um novo controlo remoto para a próxima geração da Apple TV

São muitos os rumores que nos indiciam que algo estará na mesa de trabalho da Apple relacionado com a nova Apple TV. Espera-se que em breve, eventualmente ainda este mês, a empresa de Cupertino faça uma atualização neste dispositivo. A última versão foi lançada em 2017 e, desde então, fala-se na nova caixa mágica com novas funcionalidades. Assim, indo de pedra em pedra, sabe-se agora que a empresa está a redesenhar o controlo remoto da Apple TV.

Pouco se sabe para já, mas o trabalho desenvolvido tem o nome de código “B519”, que é bastante diferente do nome de código do atual controlo, o Siri Remote – identificado internamente como “B439”.

Siri Remote para a Apple TV

Sobre a Apple TV ser uma das melhores boxes de TV do seu segmento não há dúvidas, mas o controlo remoto não é dos mais simples e práticos de usar. No entanto, tecnologicamente, é muito evoluído.

O Siri Remote foi lançado com a 4.ª Geração Apple TV em 2015. Utiliza tanto o IR como o Bluetooth para comunicar com a Apple TV. O comando tem um trackpad de vidro, microfones duplos, 5 botões para Menu, Home, Siri e Play/Pausa, e um botão basculante para cima/baixo do volume.

Além disso, tem um acelerómetro (IMU) e um giroscópio que permite que o comando seja utilizado como controlador de jogos para aplicações e jogos de tvOS. O comando, ao contrário das gerações anteriores, utiliza uma bateria recarregável de polímero de lítio incorporada que é carregada através de uma porta lightning na parte inferior do comando.

Infelizmente, em Portugal, este dispositivo não suporta a Siri, e a Apple apelida-o de Apple TV Remote.

O que poderá aparecer de novo no comando da Apple TV?

Quando a Apple lançou a Apple TV 4K em 2017, o Siri Remote tinha uma pequena alteração com um anel branco ao redor do botão Menu, o que o fez ser identificado como um novo modelo. No entanto, como o novo comando em desenvolvimento tem um número de modelo interno bem acima da versão atual, acredita-se que as alterações serão mais significativas.

O Siri Remote sempre foi um acessório polémico entre os utilizadores da Apple TV. Embora algumas pessoas amem, existe um número significativo de utilizadores que odeiam por não ter botões físicos de navegação ou por ter uma superfície de vidro, o que o torna extremamente frágil. Com um novo modelo de Apple TV a caminho, esta pode ser a oportunidade perfeita para a Apple criar um controlo remoto aprimorado.

Já que se fala em novidades, o teclado virtual e a forma como se interage com ele… sim, Apple, é horrível. Espera-se que seja desta que a empresa consiga algo mais criativo e fácil de usar.

Indícios de novidades nas versões beta do sistema operativo

Na semana passada, a MacRumors descobriu que a Apple removeu as menções ao nome “Siri Remote” do tvOS 14.5 beta, que agora é chamado de “Apple TV Remote”. Conforme referimos anteriormente, este nome já era usado nas regiões sem a Siri, mas agora é um padrão para todos os utilizadores – o que também sugere uma futura mudança no acessório.

Em agosto de 2020, algumas publicações americanas mais próximas da Apple relataram que a empresa já estaria a desenvolver uma nova Apple TV. Supostamente, a nova box trará um processador mais rápido e um “controlo remoto atualizado” que funcionará com a aplicação Encontrar.

Posteriormente, já em dezembro, os mesmos canais reiteraram que as novidades na Apple TV seriam apresentadas em 2021. Portanto, a haver um evento este mês, poderá ser a altura certa para o lançamento na renovada Apple TV.