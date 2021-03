Xiaomi Mi MIX Fold – Finalmente o regresso arrebatador e dobrável

Foram precisos dois anos para que a Xiaomi lançasse, finalmente, um sucessor para o seu Mi MIX 3 5G. Apesar de neste entretanto ter apresentado o Mi MIX Alpha, o smartphone não passou de um conceito que nunca saiu para o mercado.

Depois de um dia de grandes lançamentos de primavera, com novos smartphones da linha Mi 11 bem como uma nova Mi Band 6, o dia de hoje ficou então reservado para a apresentação no Mi MIX Fold, depois de dar a conhecer vários produtos inteligentes dedicados à casa.

O ecrã dobrável do Mi MIX Fold

Já era esperado que o novo Mi MIX fosse dobrável e eis que temos então um Mi MIX Fold, com um grande ecrã com Dolby Vision de 8,01″ com resolução 2K e 387 ppp. É um ecrã AMOLED.

Segundo a marca terá um excelente desempenho em ambiente de jogos. Além disso, temos uma dimensão de trabalho superior, por exemplo ao iPad Mini.

Para uma utilização mais imersiva e um som de qualidade, a Xiaomi ainda lhe colocou quatro altifalantes harman/kardon.

As potencialidades de um ecrã dobrável são muitas, como já vimos com outras marcas no passado. Para empresários, por exemplo, existe uma enorme área de trabalho, garantindo uma maior produtividade, tal como num tablet… mas com metade do tamanho para transportar.

Além disso, para trabalhar existe um PC mode, que funciona com mais do que uma janela aberta. No modo smartphone, ainda assim, é possível ter até duas apps abertas, lado a lado.

Mais pormenores de um dobrável

Um dos aspetos mais importantes num dobrável é a sua dobradiça e a qualidade do ecrã. Segundo a empresa, foi submetido a um elevado número de teste de abrir e fechar passando com distinção.

A bateria é de 5020 mAh com carregamento a 67W o que garante um carregamento ultra rápido.

Na frente existe ainda um segundo ecrã de 6,52″ AMOLED e que funciona como um ecrã simples de smartphone.

Temos um processador Snapdragon 888 que garante o excelente desempenho e existe ainda um sistema de arrefecimento avançado que acelera o processo de arrefecimento.

As câmaras com lente líquida

A câmara principal tem 108 MP e os exemplos apresentados são absolutamente fantásticos. A lente líquida surge para “imitar” o comportamento do olho humano, adaptando-se de forma mais rápida às diferentes cenas a captar.

Para melhorar a qualidade das fotografias vem integrado um processador Surge C1. Funciona de forma independente para melhorar o Auto-Foco, AWB e AE. Este é um avanço incrível para a empresa e para a forma como vai passar a lidar com a fotografia no futuro.

Preço e disponibilidade

O smartphone estará disponível em duas versões de 12 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB, por 9999 yuan e 10999 yuan, respetivamente (~1300 € e 1426 €, em conversão direta). Haverá uma versão cerâmica de 16 GB + 512 GB por 12999 yuan, cerca de 1680 €.

Estes são preços arrebatadores comparando com o restante mercado de dobráveis. A Xiaomi criou um produto de luxo que marcará o futuro da marca, sem dúvida alguma.