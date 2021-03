Altice Portugal: Telemóveis e conteúdos desportivos aumentam receitas

Face à pandemia, os desafios têm sido muitos especialmente para as empresas de telecomunicações. Nunca, até hoje, foi tão importante ter uma rede de comunicações estável e nesse sentido nada pode falhar.

As operadoras têm estado, na sua generalidade, ao nível do que o momento exige. A Altice Portugal revelou hoje que, mesmo em tempo de pandemia, as suas receitas aumentaram +0,5%, atingindo 2.121,2M€.

O ano de 2020 foi marcado por uma pandemia mundial, ainda sem fim à vista, que nos coloca, hoje, num dos piores contextos socioeconómicos de que há memória. Adicionalmente, o setor das telecomunicações está envolto num ambiente regulatório conturbado e hostil com consequências imprevisíveis, ao mesmo tempo que se inicia um novo ciclo nas Comunicações a nível global: o 5G.

Mesmo assim, em 2020 as receitas da Altice Portugal aumentaram +0,5%, atingindo 2.121,2M€, o EBITDA cresceu +0,2% face ao ano anterior, revela o comunicado da empresa enviado ao Pplware.

As receitas apresentaram um aumento de +2,7% no 4o trimestre de 2020, atingindo a marca de 558,3 milhões de euros, continuando a recuperar da pandemia (+2,6% no 1o trimestre de 2020, -4,2% no 2o trimestre de 2020 e +0,9% no 3o trimestre de 2020). Nesta recuperação, o crescimento das Vendas de Equipamentos, principalmente telemóveis, o retorno da Receita de Conteúdos Premium Desportivos e o ligeiro aumento das Receitas de Roaming, foram fundamentais.

A Altice Portugal reforçou o Investimento, tendo o Capex no ano de 2020 atingido o valor recorde de 465,7 milhões de euros. Este indicador aumentou consecutivamente nos últimos três trimestres: 104,3 milhões de euros no 1o trimestre de 2020; 113,9 milhões de euros no 2o trimestre de 2020; 120,2 milhões de euros no 3o trimestre de 2020; e 127,3 milhões de euros no 4o trimestre de 2020.

A Altice Portugal reiterou a aposta na expansão da rede de Fibra Ótica, antecipando em 6 meses o objetivo traçado para o final de 2020 – 5,3 milhões. Durante 2020, a Empresa adicionou mais 687 mil casas (241 mil no 4º trimestre), atingindo 5,6 milhões de casas passadas no final do ano, reforçando a sua posição como detentora da maior rede de Fibra do país, chegando a mais de 85% dos lares portugueses.