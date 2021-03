Chegaram os iPhone 12 Pro e 12 Pro Max inspirados no Mortal Kombat

Os novos iPhone 12 chegaram em outubro de 2020 e rapidamente conquistaram a atenção e confiança dos consumidores, em especial dos fãs da marca da maçã. Mas, como sabemos, há sempre empresas a lançar versões personalizadas deste e doutros equipamentos.

Assim, para os adeptos de jogos, a Caviar lançou modelos dos novos iPhone 12 Pro e 12 Pro Max inspirados no Mortal Kombat.

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max para fanáticos do jogo Mortal Kombat

A Caviar é uma empresa conhecida por transformar produtos populares do mercado, em objetos personalizados e excêntricos. A mais recente oferta da marca são os novos iPhone 12 Pro e 12 Pro Max inspirados no popular jogo Mortal Kombat.

Se é fã do jogo, então poderá gostar de algum dos três diferentes modelos baseados em três diferentes personagens, que são o Scorpion, Shao Kahn e Shang Tsung. Vamos então conhecer melhor cada uma destas versões.

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max – Scorpion

Esta é, sem dúvida, uma das personagens mais conhecidas do Mortal Kombat e popular pelo grito “GET OVER HERE”. E é essa a inscrição que o modelo do iPhone 12 inspirado nesta personagem traz gravado na traseira.

O modelo é feito de titânio e coberto com um revestimento PVD dourado. Para além disso tem ainda muitos outros pormenores decorativos salientes feitos de fibra de vidro e resina epoxy.

Quanto aos preços, o iPhone 12 Pro custa 6.140 dólares na versão 128 GB, 6.450 dólares na versão 256 GB e 6.830 dólares com 512 GB. Por sua vez, o iPhone 12 Pro Max de 128 GB custa 6.680 dólares, o de 256 GB custa 6.980 dólares e o de 512 GB custa 7.370 dólares.

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max – Shao Kahn

Este modelo é inspirado no imperador de Outworld, Shao Kahn. O trono inserido na traseira é então feito de titânio sobre uma base preta construída com um material resistente.

O trono conta com o martelo de guerra, característico desta personagem do Mortal Kombat, feito com titânio sobreaquecido e resistente. Há ainda a inclusão de uma caveira que simboliza os adversários mortos em combate.

O iPhone 12 Pro Shao Kahn de 128 GB custa 6.910 dólares, o de 256 GB custa 7.110 dólares e o de 512 GB custa 7.600 dólares. Já a versão 12 Pro Max de 128 GB custa 7.450 dólares, o de 256 GB custa 7.750 dólares e o de 512 GB custa 8.140 dólares.

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max – Shang Tsung

A traseira representa uma mão que puxa a alma do crânio de um inimigo derrotado. Tal como se pode ver nas imagens, a traseira conta ainda com a inscrição da frase “Your Soul is Mine”. E esta inscrição, criada através de um material fosforescente especial, brilha no escuro.

A traseira é também construída de titânio com revestimento PVD resistente. Exibe duas cobras enroladas no crânio criado em 3D e, por sua vez, os olhos dos répteis são duas esmeraldas de alta saturação.

O iPhone 12 Pro Shang Tsung de 128 GB custa 6.600 dólares, o de 256 GB custa 6.910 dólares e o de 512 GB custa 7.290 dólares. Já a versão 12 Pro Max de 128 GB custa 7.140 dólares, o de 256 GB custa 7.450 dólares e o de 512 GB custa 7.830 dólares.

A Caviar disponibiliza apenas 99 unidades de cada um dos modelos e poderá adquiri-los aqui.