Mesmo não sendo a fabricante preferida dos consumidores, a MediaTek tem crescido no mercado dos smartphones. Com propostas de SoC cada vez mais potentes, conseguem competir com a concorrência direta e ganhar o seu espaço.

Os dados mais recentes revelam um movimento que tem vindo a acontecer nos últimos meses e que nem sequer era esperado. A MediaTek tem crescido mais que a Qualcomm e é agora a maior fornecedora de SoC para smartphones.

MediaTek bateu o domínio da Qualcomm

Os dados não são oficiais, mas a verdade é que os números da Omdia revelam uma nova realidade no mercado dos SoC. A Qualcomm sempre foi a fabricante mais usada na construção dos smartphones e agora perdeu esse lugar no mercado.

Quem assumiu essa posição foi a MediaTek, que há vários anos luta para conseguir essa posição. Segundo a informação partilhada, a fabricante colocou no mercado mais de 351,8 milhões de chip durante o ano de 2020. Este valor representou 27,2% do mercado, tendo passo dos anteriores 17,2%.

Fabricante escolheram outros SoC

A Xiaomi foi a maior cliente da MediaTek em 2020, tendo colocado no mercado 63,7 milhões de smartphones com SoC deste fabricante. Este valor compara-se com os 19,7 milhões de unidades que foram comercializadas em 2019, levando a um crescimento de 223,3% face ao ano anterior.

A Oppo foi o segundo maior cliente da MediaTek no ano passado, tendo enviado para venda 55,3 milhões de smartphones com estes SoC. Em 2019 este valor foi menor, com 46,3 milhões de unidades, colocando a Oppo num lugar de destaque nessa altura.

Mercado dos smartphones vai crescer novamente

Para além destas duas marcas de smartphones, também a Huawei teve um papel importante neste crescimento. Depois do bloqueio do governo dos EUA, a marca começou a usar SoC da MediaTek como alternativa para os seus smartphones. Como resultado, outras marcas seguiram o mesmo exemplo, para diversificarem a sua cadeia de fornecedores.

Espera-se que este crescimento continue em 2021, mas com uma diferença importante. A MediaTek vai começar a fornecer os seus SoC para smartphones de topo de algumas marcas, aumentado a sua visibilidade. Além disso, há um crescimento esperado nos smartphones de gama baixa e média em alguns mercados emergentes.