Mais smartphones Xiaomi 5G? Só com processadores MediaTek

A falta de processadores da Qualcomm está a afetar todo o mercado dos smartphones. As fabricantes têm que começar a fazer opções. A Xiaomi sempre trabalhou com as duas principais empresas do segmento, no entanto, são os consumidores que continuam a preferir a Qualcomm em detrimento da MediaTek.

Agora, para os futuros smartphones 5G, parece certa a escolha da Xiaomi.

Há poucos dias falámos aqui que, apesar de não existir nenhuma confirmação oficial, tudo apontava para que a Qualcomm estivesse a enfrentar problemas no fornecimento de processadores para smartphones. A falta de componentes, aparentemente, não está a deixar hipóteses à empresa para avançar com as suas produções.

Assim, as fabricantes de smartphones veem-se obrigadas a recorrer a alternativas de forma a cumprir com os seus calendários de lançamentos e com o próprio fornecimento do mercado.

Xiaomi troca Qualcomm por MediaTek?

Agora há novos rumores que dão força às notícias de problemas da Qualcomm. Ao que tudo indica, a Xiaomi prepara-se para equipar os seus futuros smartphones 5G com processadores MediaTek em detrimento dos da Qualcomm.

Com este ajuste, a Xiaomi, que atualmente tem cerca de 80% dos seus smartphones equipados com processadores da fabricante americana, passará a optar por processadores da concorrente chinesa, passado esta percentagem para os 55%.

Além da Xiaomi, outras empresas, como a OPPO, por exemplo, estarão também a enfrentar problemas semelhantes e a procurar alternativas dentro do país.

É a MediaTek que mais ganha

A MediaTek é que mais ganha com as dificuldades da Qualcomm neste segmento dos smartphones, havendo uma previsão para um aumento da receita a rondar os 13 mil milhões de euros, e o consequente aumento do preço das suas ações.

De relembrar que a MediaTek tem nos seus Dimensity 700, 800 e 1000 apostas no 5G para vários segmentos do mercado de smartphones, garantindo o desempenho exigido em cada uma delas.

