Para além de todos os problemas de saúde pública, a COVID 19 veio trazer outros desafios, em especial à indústria. A falta de componentes veio limitar a produção e a chegada dos produtos ao mercado e aos consumidores.

Até agora as áreas que mais eram afetadas não estavam visíveis publicamente, mas isso terá mudado. Uma nova informação aponta sérios problemas para a Qualcomm, que está agora também com falta de processadores para os smartphones.

Qualcomm está com problemas no processadores

Não existe nenhuma confirmação para este problema, mas duas fontes independentes apontam-no como certo. A Qualcomm será a mais recente vítima da falta de componentes para a criação dos seus processadores. Esta situação vai ter impacto no mercado dos smartphones.

Do que é avançado, será a Samsung que estará a ter problemas com a produção, o que leva à escassez de processadores. A empresa coreana é uma das parceiras da Qualcomm, ficando com vários processos do fabrico a seu cargo, como os conhecidos SoC Snapdragon.

Samsung não consegue produzir os suficientes

Do que se sabe, este problema irá em breve afetar os smartphones das gamas baixa e média, mas poderá afetar também as gamas mais altas. Não se sabe ainda se será um problema que terá impacto sério no mercado e se eventualmente haverá uma falta generalizada de equipamentos para venda.

O próprio Lu Weibing, vice-presidente da Xiaomi, já terá alertado para este problema há alguns dias. Na conhecida rede social chinesa Weibo alertou para a possibilidade real da falta de processadores. Do que revelou, esta situação “não é uma escassez, é uma escassez extrema”.

Um problema em breve no mercado dos smartphones

A Qualcomm parecia até agora livre de problemas e com níveis de fabrico estáveis, o que garantia a sua posição no mercado. Conseguia até agora estar longe de falhas que afetaram a AMD e a Nvidia e outros fabricantes automóveis.

Resta ver como a Qualcomm irá reagir e superar este problema. A marca fornece processadores para a grande maioria dos fabricantes Android, o que a torna demasiado essencial. Assim, e caso a falta seja real, o mercado irá certamente ter problemas.