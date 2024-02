Vem aí o novo Nothing Phone (2a)! Saiba quando…

A Nothing tem marcado a sua posição no mercado dos smartphones e outros gadgets. Em 2023 a empresa lançou o Nothing Phone (2) e nos próximos dias irá já ser apresentado o Nothing Phone (2a). Saiba quando...

Nothing Phone (2a) - Fresh Eyes

A Nothing, empresa comandada por Carl Pei, vai lançar em breve o Nothing Phone (2a), o aparente sucessor do Phone (2). Com o "slogan" Fresh Eyes, a marca anunciou que o evento de lançamento vai acontecer a 5 de março. Ainda se desconhecem as especificações deste novo modelo e também o valor. Provavelmente nos próximos dias haverá mais dados.

Apesar de ser uma nova versão, é provável que o novo smartphone possa ser uma versão low cost do Nothing Phone (2). De relembrar que o smartphone que a marca tem no mercado vem com um SoC Snapdragon 8+ Gen 1, ecrã OLED de 6,7" (resolução de 2412×1080 pixels e taxa de atualização de até 120 Hz) e bateria de 4700 mAh. A Nothing "oferece" 3 anos de atualizações do Android e 4 anos de atualizações de segurança - pode saber mais aqui.

Além dos smartphones, a empresa lançou também, através da suba sub marca CMF by Nothing, o Watch Pro. Na prática, e até comparando com outros relógios de topo como é o caso do Apple Watch, o CMF Watch Pro tem e faz tudo - saber mais aqui.