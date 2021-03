A PlayStation 5 foi lançada a 19 de novembro, juntamente com a sua edição digital. Rapidamente a consola da Sony conquistou os utilizadores no geral e os jogadores em particular, tendo conseguido uma quantidade de vendas impressionante.

Para além disso, e de acordo com um analista de mercado, a PlayStation 5 é a consola que mais rapidamente se vende nos Estados Unidos.

Pouco mais de um mês antes do Natal, a Sony lançou para o mercado a nova PlayStation 5. A consola oferece uma panóplia de novidades e conta com uma performance surpreendente para os jogos mais recentes e potentes.

Assim, não foi grande admiração vermos que as vendas do novo equipamento da empresa japonesa corria de vento em popa.

PlayStation 5 é a consola que vende mais rápido nos EUA

De acordo com Mat Piscatella, analista de mercado do NPD Group, a PlayStation é atualmente a consola que mais rapidamente se vende nos EUA, de todos os tempos. Segundo o especialista, apenas nos quatro primeiros meses no mercado norte-americano, a PS5 vendeu mais rápido do que qualquer consola da história do país.

O analista partilhou uma publicação na sua conta da rede social Twitter onde se pode ler o seguinte:

A PlayStation 5 foi classificada como a 2ª plataforma de hardware mais vendida em fevereiro, tanto em unidades como em dólares. A PlayStation 5 é atualmente a plataforma de hardware de venda mais rápida da história dos EUA (vendas totais em dólares após 4 meses no mercado).

Já em meados de dezembro de 2020, o mesmo grupo de analistas afirmava que a PlayStation 5 era o maior lançamento da história das consolas nos Estados Unidos. Mas as vendas foram um sucesso por todo o mundo, o que acabou por levar à escassez de stock. No Japão, por exemplo, a chegada de novas unidades da PS5 provocou um autêntico caos numa loja.

Desta forma, a marca só não vende mais exemplares da PS5 exatamente devido à falta de stock das consolas. Mas esse problema tem sido transversal também a outros equipamentos tecnológicos muito devido à escassez de componentes das fábricas.

No entanto a Sony estima que a nova consola ultrapasse os 7,6 milhões de unidades vendidas até ao final do seu primeiro ano fiscal.