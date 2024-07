Packet Tracer: provavelmente o melhor simulador de redes

A área das redes informáticas é sem dúvida uma das mais fascinantes dentro do mundo da tecnologia. Um dos mais fantásticos simuladores de redes é da gigante Cisco e chama-se Packet Tracer! Sabia que o pode usar gratuitamente?

Quem trabalha em tecnologias de informação ou quem estuda para obter uma certificação Cisco (CCNA/CCNP/CCIE) ou outra, nada melhor que ter um simulador no PC para configurar e testar cenários de rede, não havendo assim a necessidade de ter equipamentos reais.

Packet Tracer - um dos melhores simuladores de redes

Tal como o GNS3, o Packet Tracer é um simulador de redes bastante “real”, que permite simular os mais diversos equipamentos ativos de uma rede: routers, switchs, PCs, telefones, etc.

Esta fantástica ferramenta foi desenvolvida pela própria Cisco e está disponível para alunos que fazem parte das Academias Cisco (e não só) espalhadas pelo mundo. Atualmente o Packet Tracer está disponível para Windows, Linux, macOS e até para iOS e Android.

Com o Packet Tracer podemos montar cenários de rede completos e configurar os mais diversos protocolos. Por exemplo, protocolos de encaminhamento como o OSPF, EIGRP, etc. Mas podemos também configurar ACLs, Frame Relay, servidores, pontos de acesso wireless, etc. Pode ainda personalizar os equipamentos de rede que fazem parte do cenário.

O Packet Tracer é uma ferramenta fantástica que tem evoluído bastante nos últimos anos. Como referido, podemos testar quase todos os tipos de cenários de rede e colocar em prática os nossos conhecimentos nesta área.

Quem quiser usar gratuitamente o Packet Tracer basta que se registe no Skill for All by Cisco e descarregue o software para o seu sistema operativo. Além do Packet Tracer também podem fazer gratuitamente cursos - ver aqui.

