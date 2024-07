Star Wars: Bounty Hunter a caminho da Última Geração

Os amantes do Universo Star Wars podem rejubilar. Isto pois, foi anunciado pela equipa da Aspyr que Star Wars: Bounty Hunter vai regressar, mesmo a tempo de ser jogado nas novas gerações de consolas e PCs.

Lançado originalmente no inicio do século, Star Wars: Bounty Hunter prepara-se agora para chegar às consolas e PCs de Última Geração, o que é o mesmo que dizer, que se prepara para relançar a aventura de Jango Fett (Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones) mas com recurso a melhores e mais potentes capacidades de processamento.

A Aspyr, em colaboração com a Lucasfilm Games, são os responsáveis por este makeup desta aventura na terceira pessoa que traz, como seria de esperar, melhorias ao nível dos visuais e gráficos, texturas melhoradas e novos efeitos de luz dinâmicos.

Foi ainda indicado que uma novidade será a introdução de uma nova ferramenta, uma lanterna, útil para iluminar locais escuros e assim facilitar a deslocação do jogador.

Star Wars: Bounty Hunter traz uma história baseada na famosa personagem Jango Fett, o caçador de prémios pai de Bobba Fett que na primeira trilogia, chega mesmo a aprisionar Hans Solo para o entregar a Jabba: The Hutt.

Vestindo o jato propulsor de Jango Fett, os jogadores irão percorrer a galáxia em várias missões, usando todos os recursos que o caçador de prémios (e respetivo fato) têm para usar, e usando, nesta nova versão, todas as capacidades dos controladores DualSense (Playstation 5).

E, pela primeira vez, quando a campanha for concluída, os jogadores poderão desbloquear uma nova skin de Boba Fett para a próxima jogada, celebrando um icónico easter egg do jogo original.

Star Wars: Bounty Hunter será lançado a 1 de Agosto para Playstation 5, Xbox Series X e PC.