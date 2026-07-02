Sony vai acabar com os discos físicos para a PlayStation a partir de 2028
A Sony anunciou que vai deixar de produzir discos físicos para a PlayStation a partir de 2028, uma decisão que ameaça seriamente a preservação histórica dos videojogos.
Sony em transição para o mercado puramente digital
A revelação recente de que a Sony planeia acabar com o fabrico de suportes físicos em janeiro de 2028 caiu como uma bomba na comunidade de gamers. A par desta decisão, o encerramento progressivo das lojas digitais da PlayStation 3 e da PS Vita serve como um lembrete das fragilidades de um ecossistema exclusivamente virtual.
Quando os servidores forem desligados permanentemente, muitos títulos desaparecerão para sempre, ameaçando a preservação cultural dos videojogos.
Esta mudança não surge de forma totalmente inesperada. Os relatórios financeiros mais recentes indicam que cerca de 80% das vendas de jogos para a PlayStation 5 já ocorrem por via digital.
O próprio mercado físico já dá sinais claros de desgaste, como demonstra a recente decisão da Rockstar Games em disponibilizar o aguardado GTA 6 nas lojas físicas apenas através de um código de download impresso numa caixa de cartão, sem qualquer suporte físico incluído.
Os custos ocultos desta mudança
Para o utilizador comum, a transição para o formato digital oferece uma conveniência inegável. A possibilidade de pré-carregar lançamentos, manter uma biblioteca vasta sem ocupar espaço físico na sala e aceder a promoções constantes são argumentos fortes.
Contudo, perdem-se direitos fundamentais dos consumidores, como a revenda de jogos em segunda mão ou a partilha de cópias com amigos. Para as editoras, a eliminação dos discos representa uma margem de lucro substancialmente maior, livre dos custos de produção e distribuição física.
O verdadeiro problema reside no impacto silencioso que esta transição tem na conservação da história do meio. Um estudo publicado pela Video Game History Foundation revelou que cerca de 87% dos jogos lançados antes de 2010 já se encontram classificados como criticamente ameaçados.
O avanço tecnológico acelerado e a volatilidade das plataformas digitais tornam a recuperação destes títulos uma tarefa quase impossível para os arquivistas e historiadores modernos.
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Deveria era acabar com as playstations que não fazem falta nenhuma á sociedade. Aliás, deveriam acabar era os joguinhos que só servem para viciar e inutilizar as crianças.
Que disparate! O meu filho tem 26 anos, duas licenciaturas e está, finalmente digo eu, a fazer um mestrado, e desde pequenino, com uns dois ou três anos jogou. Pelo contrário, por ter tanta coisa à disposição até nem ligar muito, a não ser para descontrair de vez em quando. Tudo depende da pessoa e da educação.
Parabéns ao seu filho. E casa, trabalho e família? também está bem encaminhado?
Está. Já tem casa própria. Teve uma ajuda dos pais para a entrada, mas ganha o suficiente para pagar o resto, pois apesar de se ter formado inicialmente numa área, acabou por ir trabalhar noutra, até que alguém de uma multinacional avaliou o seu trsbalho e fez-lhe uma oferta com que ficou com uma vida muito mais estável, do andar até às tantas a correr a ir e vir do laboratório. Foi um golpe de sorte, pois apesar de se apostar muito na formação em minha casa, não temos “cunhas” nem “lata” para as usar. Agora, é com ele e a mulher.
Não alimentes o troll, não vês que ele quer é conversa. Malta com aquela linha de pensamento não bate bem do baralho.
Parvoice.
Os jogos não são apenas para as crianças. Há muito bom adulto (eu inclusivé) que gosta de jogar de vez em quando para descomprimir um bocado.
E para muitos velhotes reformados, mais valia estarem com o cérebro ativo a jogar numa consola/PC do que estarem para ali sentados nos bancos dos jardins a pensar no passado.
“Para o utilizador comum, a transição para o formato digital oferece uma conveniência inegável. A possibilidade de pré-carregar lançamentos, manter uma biblioteca vasta sem ocupar espaço físico na sala e aceder a promoções constantes são argumentos fortes.”
Ora bem, 70e por um jogo, e 200e por um SSD para poder ter o jogo.. como o outro diz… é so fazer as contas
Mas é claro que é uma mentira, com há por aí muitas! O que fazem então quando fecham os servidores? Sabem que há um movimento internacional para que mantenham ou permitam no máximo ter o jogo todo no pc, consola etc, com menos para que se possa pelo menos entre amigos continuar a jogar? Pois é há, e está a crescer todos os meses. Nós EUA – parece que a justiça só funciona para os americanos – existem também acções em tribunal para caso as marcas não possam entregar uma copia licenciada ao COMPRADOR, venham a ressarcir todos os consumidores que adquiriram jogos digitais! Pois este método é muito “engraçado” mas obriga a manterem-se sempre Internet, estar ligado a uma conta e a Activision vai inclusive exigir além da conta e endereço de e-mail o número de telemóvel! Isto oara jogar a porcaria de um jogo! Sim que ultimamente são raros os que se aproveitam, só escapam os gráficos que já se vou não serem tudo. Portanto, além dos preços hiper-inflacionados, querem que se pague o acesso do jogo on-line via sistemas de assinatura e deixar que a produtora controle tudo à distância sabendo tudo o que fazemos, desde ir à casa-de-banho a ir dormir! Eis o big brother senhores!
Comigo esta vigarice acabou! Não voltarei definitivamente a comprar alguma consola e/ou jogos! Tenho imensos jogos, e mantive todas as minhas consolas em forma: até faço manutenção anual desde a limpeza geral, à mudança de pasta térmica se estiver seca. E tenho: PS2,PS3, PS4, PSP, PS vita, Xbox original, Xbox 360, Xbox One X, Xbox Séries X, alem de umas ds da Nintendo! De todas, já não deveria ter comprado a ps4, Xbox One x e a Séries! E, porquê? Porque sou forçado a instalar todos os jogos que compro, mesmo os físico e nem sequer nos discos de expansão posso ter rm plano o jogo! Será necessário fazer uma descarga nova! Uma vigarice autêntica além de ser forçado a manter a consola ligada para jogar o jogo que comprei – comprar = a tomar posse, ser dono, ter direito a usar para o fim destinado como muito nem entender – o que, nós obriga a manterem-se uma ligação contínua com os servidores externos! A consola deixou de ser uma consola, para ser uma espécie de descodificador entre os ficheiros instalados e os que ficam na posse das empresas! Ira, numa xbox360 ou PS até à 4, não preciso de nada disso meto o disco e jogo, quase de imediato! Como faço com CD, dvds blurays ou mesmo quando vou à minha biblioteca buscar um livro físico para ler, apesar de ter um Kobo! Agora, estes tipos abriram o “jogo” no sentido de nos retirarem o nosso direito a uma copia licenciada e falam que afinal o qye compramos, não é nosso! Sabem que nome se dá a isso? Roubo! Sim porque quando compro um jogo digital, lá diz com TODAS as letras comprar! Comprar significa tomar posse um Direito Real, e não alugar nem é um aluguer de longo prazo, para isso existe a figura do aluguer! O que estão a cometer, além de andarem a fechar servidores, tornando impossível o pleno usufruto do bem que comprámos é uma burla! Uma burla tão reles ou mais como aquelas que vemos aos molhos na Internet! Já aqui defendi muitas vezes que estamos a sofrer nos jogos e nos filmes, especificamente, nestes sectores da cultura uma autêntica sabotagem, que começou quando retiraram de um dia para o outro os discos das lojas em Portugal, o único pais da Europa Ocidental onde isso foi feito, com a desculpa que “ninguém compra”! O que é uma refinada mentira! O fizeram certas marcas, sobretudo a Sony que tem interesses nessas negócios foi deixarem de fabricar leitores, para forçar o público mudar! Outras seguiram o exemplo investindo no “streaming”! Agora, vou à questão que pode irritar muitos coitados, inclusive por aqui, porque razão as pessoas continuam a comprar discos em vinil, CD e até em cassete , ao ponto de agora ter renascido o interesse pelos leitores de fita em bobina? Expliquem lá isso? Um disco rm bobina, está a custar perto de 200€ e há quem compre e esgotam as edições! Então por que raio terei de estar forçado em pleno sec.XXI a um único formato para os filmes e jogos? Posso ser muito insistente nisto, mas garanto que falo rm nome de imensa gente, que entende que a “desmaterialização” de certos bens, não tem afinal, “piada” alguma. É sistemática, monótona e nem sempre a melhor. O cromo do costume, pode criticar, mas eu mantenho os meus discos todos com carinho, e continuo a comprar. Vejam a loja Amazon espanhola ou inglesa que continuam a vender discos como paezinhos quentes! As marcas querem matar à força estes formatos para que fiquemos dependentes delas! A mim basta-me ter electricidade, que posso continuar a usufruir daquilo que quis possuir e para o qual paguei todos os direitos, inclusive o meu.
Calma aí ó Camões!
Os gamers choram, o ambiente agradece.
Para quem não sabe a Sony é dona do Blue-ray. Os leitores 4k já têm todos mais de 5 anos. Não seram lançados BD 8k. É o fim do formato
Cansei-me de um jogo fisico, vendo, troco, dou.
Cansei-me de um jogo digital… Não é meu para dar, vender, trocar