Sony vai acabar com os discos físicos para a PlayStation a partir de 2028

A Sony anunciou que vai deixar de produzir discos físicos para a PlayStation a partir de 2028, uma decisão que ameaça seriamente a preservação histórica dos videojogos.

Sony em transição para o mercado puramente digital

A revelação recente de que a Sony planeia acabar com o fabrico de suportes físicos em janeiro de 2028 caiu como uma bomba na comunidade de gamers. A par desta decisão, o encerramento progressivo das lojas digitais da PlayStation 3 e da PS Vita serve como um lembrete das fragilidades de um ecossistema exclusivamente virtual.

Quando os servidores forem desligados permanentemente, muitos títulos desaparecerão para sempre, ameaçando a preservação cultural dos videojogos.

Esta mudança não surge de forma totalmente inesperada. Os relatórios financeiros mais recentes indicam que cerca de 80% das vendas de jogos para a PlayStation 5 já ocorrem por via digital.

O próprio mercado físico já dá sinais claros de desgaste, como demonstra a recente decisão da Rockstar Games em disponibilizar o aguardado GTA 6 nas lojas físicas apenas através de um código de download impresso numa caixa de cartão, sem qualquer suporte físico incluído.

Os custos ocultos desta mudança

Para o utilizador comum, a transição para o formato digital oferece uma conveniência inegável. A possibilidade de pré-carregar lançamentos, manter uma biblioteca vasta sem ocupar espaço físico na sala e aceder a promoções constantes são argumentos fortes.

Contudo, perdem-se direitos fundamentais dos consumidores, como a revenda de jogos em segunda mão ou a partilha de cópias com amigos. Para as editoras, a eliminação dos discos representa uma margem de lucro substancialmente maior, livre dos custos de produção e distribuição física.

O verdadeiro problema reside no impacto silencioso que esta transição tem na conservação da história do meio. Um estudo publicado pela Video Game History Foundation revelou que cerca de 87% dos jogos lançados antes de 2010 já se encontram classificados como criticamente ameaçados.

O avanço tecnológico acelerado e a volatilidade das plataformas digitais tornam a recuperação destes títulos uma tarefa quase impossível para os arquivistas e historiadores modernos.

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