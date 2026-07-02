PplWare Mobile

Sony vai acabar com os discos físicos para a PlayStation a partir de 2028

· Jogos 14 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Rui Neto

Tags:

  1. GameR says:
    2 de Julho de 2026 às 12:22

    Eu avisei! PS6 só digital. Mas consolas continuarão a existir até ao streaming…

    Responder
  2. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    2 de Julho de 2026 às 12:43

    Deveria era acabar com as playstations que não fazem falta nenhuma á sociedade. Aliás, deveriam acabar era os joguinhos que só servem para viciar e inutilizar as crianças.

    Responder
    • Jose says:
      2 de Julho de 2026 às 13:08

      Que disparate! O meu filho tem 26 anos, duas licenciaturas e está, finalmente digo eu, a fazer um mestrado, e desde pequenino, com uns dois ou três anos jogou. Pelo contrário, por ter tanta coisa à disposição até nem ligar muito, a não ser para descontrair de vez em quando. Tudo depende da pessoa e da educação.

      Responder
      • Yuri bezmenov - primeira fase says:
        2 de Julho de 2026 às 13:14

        Parabéns ao seu filho. E casa, trabalho e família? também está bem encaminhado?

        Responder
        • Jose says:
          2 de Julho de 2026 às 14:10

          Está. Já tem casa própria. Teve uma ajuda dos pais para a entrada, mas ganha o suficiente para pagar o resto, pois apesar de se ter formado inicialmente numa área, acabou por ir trabalhar noutra, até que alguém de uma multinacional avaliou o seu trsbalho e fez-lhe uma oferta com que ficou com uma vida muito mais estável, do andar até às tantas a correr a ir e vir do laboratório. Foi um golpe de sorte, pois apesar de se apostar muito na formação em minha casa, não temos “cunhas” nem “lata” para as usar. Agora, é com ele e a mulher.

          Responder
          • Fusion says:
            2 de Julho de 2026 às 14:37

            Não alimentes o troll, não vês que ele quer é conversa. Malta com aquela linha de pensamento não bate bem do baralho.

    • Realista says:
      2 de Julho de 2026 às 13:20

      Parvoice.
      Os jogos não são apenas para as crianças. Há muito bom adulto (eu inclusivé) que gosta de jogar de vez em quando para descomprimir um bocado.
      E para muitos velhotes reformados, mais valia estarem com o cérebro ativo a jogar numa consola/PC do que estarem para ali sentados nos bancos dos jardins a pensar no passado.

      Responder
  3. Narciso Miranda says:
    2 de Julho de 2026 às 12:43

    “Para o utilizador comum, a transição para o formato digital oferece uma conveniência inegável. A possibilidade de pré-carregar lançamentos, manter uma biblioteca vasta sem ocupar espaço físico na sala e aceder a promoções constantes são argumentos fortes.”

    Ora bem, 70e por um jogo, e 200e por um SSD para poder ter o jogo.. como o outro diz… é so fazer as contas

    Responder
    • Jose says:
      2 de Julho de 2026 às 13:18

      Mas é claro que é uma mentira, com há por aí muitas! O que fazem então quando fecham os servidores? Sabem que há um movimento internacional para que mantenham ou permitam no máximo ter o jogo todo no pc, consola etc, com menos para que se possa pelo menos entre amigos continuar a jogar? Pois é há, e está a crescer todos os meses. Nós EUA – parece que a justiça só funciona para os americanos – existem também acções em tribunal para caso as marcas não possam entregar uma copia licenciada ao COMPRADOR, venham a ressarcir todos os consumidores que adquiriram jogos digitais! Pois este método é muito “engraçado” mas obriga a manterem-se sempre Internet, estar ligado a uma conta e a Activision vai inclusive exigir além da conta e endereço de e-mail o número de telemóvel! Isto oara jogar a porcaria de um jogo! Sim que ultimamente são raros os que se aproveitam, só escapam os gráficos que já se vou não serem tudo. Portanto, além dos preços hiper-inflacionados, querem que se pague o acesso do jogo on-line via sistemas de assinatura e deixar que a produtora controle tudo à distância sabendo tudo o que fazemos, desde ir à casa-de-banho a ir dormir! Eis o big brother senhores!

      Responder
  4. Jose says:
    2 de Julho de 2026 às 13:03

    Comigo esta vigarice acabou! Não voltarei definitivamente a comprar alguma consola e/ou jogos! Tenho imensos jogos, e mantive todas as minhas consolas em forma: até faço manutenção anual desde a limpeza geral, à mudança de pasta térmica se estiver seca. E tenho: PS2,PS3, PS4, PSP, PS vita, Xbox original, Xbox 360, Xbox One X, Xbox Séries X, alem de umas ds da Nintendo! De todas, já não deveria ter comprado a ps4, Xbox One x e a Séries! E, porquê? Porque sou forçado a instalar todos os jogos que compro, mesmo os físico e nem sequer nos discos de expansão posso ter rm plano o jogo! Será necessário fazer uma descarga nova! Uma vigarice autêntica além de ser forçado a manter a consola ligada para jogar o jogo que comprei – comprar = a tomar posse, ser dono, ter direito a usar para o fim destinado como muito nem entender – o que, nós obriga a manterem-se uma ligação contínua com os servidores externos! A consola deixou de ser uma consola, para ser uma espécie de descodificador entre os ficheiros instalados e os que ficam na posse das empresas! Ira, numa xbox360 ou PS até à 4, não preciso de nada disso meto o disco e jogo, quase de imediato! Como faço com CD, dvds blurays ou mesmo quando vou à minha biblioteca buscar um livro físico para ler, apesar de ter um Kobo! Agora, estes tipos abriram o “jogo” no sentido de nos retirarem o nosso direito a uma copia licenciada e falam que afinal o qye compramos, não é nosso! Sabem que nome se dá a isso? Roubo! Sim porque quando compro um jogo digital, lá diz com TODAS as letras comprar! Comprar significa tomar posse um Direito Real, e não alugar nem é um aluguer de longo prazo, para isso existe a figura do aluguer! O que estão a cometer, além de andarem a fechar servidores, tornando impossível o pleno usufruto do bem que comprámos é uma burla! Uma burla tão reles ou mais como aquelas que vemos aos molhos na Internet! Já aqui defendi muitas vezes que estamos a sofrer nos jogos e nos filmes, especificamente, nestes sectores da cultura uma autêntica sabotagem, que começou quando retiraram de um dia para o outro os discos das lojas em Portugal, o único pais da Europa Ocidental onde isso foi feito, com a desculpa que “ninguém compra”! O que é uma refinada mentira! O fizeram certas marcas, sobretudo a Sony que tem interesses nessas negócios foi deixarem de fabricar leitores, para forçar o público mudar! Outras seguiram o exemplo investindo no “streaming”! Agora, vou à questão que pode irritar muitos coitados, inclusive por aqui, porque razão as pessoas continuam a comprar discos em vinil, CD e até em cassete , ao ponto de agora ter renascido o interesse pelos leitores de fita em bobina? Expliquem lá isso? Um disco rm bobina, está a custar perto de 200€ e há quem compre e esgotam as edições! Então por que raio terei de estar forçado em pleno sec.XXI a um único formato para os filmes e jogos? Posso ser muito insistente nisto, mas garanto que falo rm nome de imensa gente, que entende que a “desmaterialização” de certos bens, não tem afinal, “piada” alguma. É sistemática, monótona e nem sempre a melhor. O cromo do costume, pode criticar, mas eu mantenho os meus discos todos com carinho, e continuo a comprar. Vejam a loja Amazon espanhola ou inglesa que continuam a vender discos como paezinhos quentes! As marcas querem matar à força estes formatos para que fiquemos dependentes delas! A mim basta-me ter electricidade, que posso continuar a usufruir daquilo que quis possuir e para o qual paguei todos os direitos, inclusive o meu.

    Responder
  5. Bruh says:
    2 de Julho de 2026 às 13:42

    Os gamers choram, o ambiente agradece.

    Responder
  6. André says:
    2 de Julho de 2026 às 13:47

    Para quem não sabe a Sony é dona do Blue-ray. Os leitores 4k já têm todos mais de 5 anos. Não seram lançados BD 8k. É o fim do formato

    Responder
  7. O físico says:
    2 de Julho de 2026 às 14:05

    Cansei-me de um jogo fisico, vendo, troco, dou.
    Cansei-me de um jogo digital… Não é meu para dar, vender, trocar

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Considera que os radares de velocidade aumentam a segurança rodoviária?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube