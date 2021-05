Bitcoin afundou 13%! Criptomoeda com enorme desvalorização

Quem tem acompanhado o mercado das criptomoedas tem percebido que este já teve melhores dias. Nas últimas semanas a maioria das criptomoedas tem desvalorizado imenso, não tendo havido propriamente boas notícias.

A criptomoeda mais popular, a Bitcoin, já negoceia a metade do valor de há um mês. Será que vai recuperar?

Bitcoin já esteve nos 64.000 dólares…

A CNN revela que foi uma “semana angustiante” para o mundo das criptomoedas. A título de exemplo, a Bitcoin que já esteve nos 64.000 dólares, negociou hoje de manhã com valores em volta dos 33.000 dólares.

Num tweet, Elon Musk referiu ontem que apoia a “batalha” contra a moeda fiduciária, no entanto, apesar da ligeira subida, o mercado das criptomoedas voltou a negociar em baixa. De referir também que Elon Musk tem-se pronunciado de forma pouco regular no que diz respeito às criptomoedas… e tal tem agitado os mercados (tanto para a positiva como pela parte negativa).

Apesar das sucessivas quebras nas últimas sessões, a Bitcoin continua a acumular um ganho de mais de 250% nos últimos 12 meses.

Além da Bitcoin, também a segunda moeda mais popular do mundo, a Ethereum, recuou 20% esta manhã, tendo estado a negociar com um preço por volta dos 1.900 dólares. Até a própria DogeCoin afundou 16%.

De relembrar que a China proibiu a utilização da criptomoeda em bancos e sistemas de pagamento com este tipo de moedas digital. O anúncio desta limitação foi feito por três órgãos do setor financeiro. A National Internet Finance Association of China, a China Banking Association e a Payment and Clearing Association of China que revelaram que a decisão foi tomada devido aos riscos no comércio de criptomoedas.

