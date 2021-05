Marinha americana está preocupada com OVNI avistado. Terá mil anos de avanço tecnológico

Tudo começou em 2017, quando uns vídeos captados pelos caças da marinha americana, em 2004, foram revelados ao público. As imagens mostraram vários objetos voadores não identificados, ou Fenómenos Aéreos Não Identificados (UAP). Nas gravações é possível ouvir os pilotos, que captaram as imagens, a expressar surpresa face à rapidez com que os objetos se movimentam. Posteriormente, em 2020, o Pentágono oficializava as imagens do OVNI.

Agora, um oficial da marinha americana diz que o OVNI avistado “é uma tecnologia que supera o arsenal dos EUA em pelo menos 100 a 1000 anos…”.

Tecnologia é mil anos mais avançada

A sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, está atualmente a levar a sério “fenómenos aéreos não identificados” depois da recolha de uma série de relatos em primeira de pilotos da Marinha do país. Conforme referimos no introito, o ponto central da saga começou com as imagens impossíveis de explicar captadas desde 2004 pelos militares. Foram já vários avistamentos de objetos desconhecidos que têm um comportamento “contra-natura”.

Há grupos de ex-pilotos, especialistas em aeronáutica, engenheiros e militares que tentam explicar o que foi visto, por vários pilotos. Serão drones? Aeronaves de outros países? Serão ilusões de ótica e há efetivamente material “extraterrestre” responsável por estes “objetos voadores”?

Apesar de não ser possível explicar o que são os avistamentos, nenhum teve um comportamento agressivo. No entanto, alguns militares, estão convencidos de que os avistamentos têm profundas implicações tecnológicas e de segurança.

Este é o vídeo que está a preocupar os responsáveis pela defesa da maior superpotência mundial:

OVNI com formato Tic Tac…

Numa recente entrevista à CNN, o capitão de armas reformado da Marinha dos EUA, Sean Cahill, falou sobre um estranho avistamento que fez em 2004, quando ele e outro piloto viram um misterioso objeto em forma de “Tic Tac” que parecia desafiar as leis da física.

Em 2004, eu era o capitão de armas a bordo [do navio] USS Prince. A tecnologia que testemunhamos com o Tic Tac era algo que não teríamos sido capazes de defender as nossas forças na época.

Disse Cahill a Chris Cuomo, da CNN.

O bizarro objeto não identificado parecia de outro mundo.

É uma tecnologia que supera o nosso arsenal em pelo menos 100 a 1.000 anos atualmente.

Disse Cahill. Os pilotos nunca tinham visto nada parecido.

Em primeiro lugar, a aeronave não tinha superfícies de controlo. Não tinha meios de propulsão que pudéssemos detetar. Movia em velocidades hipertónicas e precedeu os pilotos ao seu ponto de encontro da PAC [patrulha aérea de combate]. Parecia ter algum conhecimento de onde os pilotos iam antes deles mesmos. Nós não possuímos estas habilidades, atualmente com o nosso arsenal.

Detalhou Cahill.

Este assunto está a mexer com os serviços de segurança ao ponto de Christopher Mellon, ex-vice-secretário assistente de defesa da inteligência, que serviu sob Bill Clinton e George W. Bush, vir dizer na entrevista à CNN que os EUA deveriam preocupar-se com os avistamentos.

Aliás, há até informações reveladas que poderão aludir a uma realidade bem mais recente que os avistamentos testemunhados e captados naqueles vídeos.

Porque temos violações recorrentes do espaço aéreo dos EUA por veículos não identificados. Eles são muito capazes e, nalguns casos, mais capazes do que qualquer coisa [que temos] no nosso próprio “stock”.

Segundo Mellon, a verdade está apenas a emergir. Isto poderá ter sido uma falha massiva nos departamentos de inteligência dos EUA e isso poderá ser uma ameaça desconhecida.