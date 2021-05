China proíbe criptomoeda em bancos e sistemas de pagamento

A valorização das criptomoedas está em quebra! De acordo com o portal Coinbase, o mercado está em baixa 14,68% (à data da escrita deste artigo) e quase todas as moedas estão a desvalorizar. Quanto tal acontece é comum perguntar-se “Quem foi o culpado agora”!

De acordo com a agência Reuters, a China proibiu a utilização da criptomoeda em bancos e sistemas de pagamento com este tipo de moedas digital.

Criptomoeda pode continuar a ser usada por pessoas a título individual

O governo chinês proibiu as instituições financeiras de ter qualquer tipo de negócio envolvendo criptomoedas. As criptomoedas, como a Bitcoin, estão agora proibidas de ser usadas por empresas financeiras chinesas, embora continue a existir liberdade para ser utilizada por pessoas a título individual.

Segundo a Reuters, o anúncio desta limitação foi feito por três órgãos do setor financeiro. A National Internet Finance Association of China, a China Banking Association e a Payment and Clearing Association of China que revelaram que a decisão foi tomada devido aos riscos no comércio de criptomoedas.

A proibição significa que os bancos e empresas, com pagamento online não podem oferecer nenhum serviço que envolvam criptomoedas. Isso inclui registo, negociação, compensação e liquidação. Trocas de tokens e ofertas iniciais de moedas também são proibidas.