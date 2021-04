Coinbase: Maior plataforma de compra de criptomoedas entra no Nasdaq

Quer comprar criptomoedas? Então certamente o primeiro site a consultar é a plataforma Coinbase. Esta plataforma começou a negociar no Nasdaq esta quarta-feira com uma avaliação a rondar os 100 mil milhões de dólares. O valor de cada ação foi de 381 dólares.

Por usa vez, a moeda digital Bitcoin atingiu um valor da transação de 64 mil dólares tendo posteriormente recuado para os 63 mil dólares.

Coinbase chegou aos 100,8 mil milhões de dólares

As criptomoedas vieram para ficar. O interesse nestas divisas digitais tem sido cada vez maior e, a acompanhar este superior interesse, aparecem cada vez mais criptomoedas. A acompanhar todo estes “negócio”, apareceram também as plataformas de compra.

Uma das plataformas mais popular, fiável e segura é a Coinbase que agora entrou no NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), a bolsa de valores de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Com o valor de 381 dólares por ação, a Coinbase chegou aos 100,8 mil milhões de dólares (considerando as ações que a empresa colocou em negociação).

De relembrar que, horas antes, a Bloomberg fez uma estimativa, abaixo dos 100 mil milhões. Essa estimativa levou à queda de valor de transação da Bitcoin.

Tal significa, que a moeda digital e a plataforma digital podem ficar “indiretamente” correlacionados. De referir que a correlação foi descrita no prospeto de entrada em bolsa, quando a empresa afirma que “grande parte das receitas provém da negociação de bitcoin e de ether”.

A plataforma Coinbase pertence a uma empresa americana, sediada na Califórnia, e foi fundada em 2011. Tem um bom histórico no que toca à segurança e integridade dos seus serviços, apesar de que foram registadas algumas ocorrências no passado mês de dezembro, especialmente nos dias em que a bitcoin atingiu valores recorde.

