DJI Air 2S: o novo drone com câmara de 20 MP e gravação de vídeo a 5.4K

Foi no início do mês de março que a DJI abriu portas ao mercado dos drones FPV, mas com toda a qualidade de gravação e estabilidade, que a marca já nos habituou. Mas, na sua linha de drones de tamanho “médio” faltava um sucessor. Assim, hoje a empresa apresentou o seu DJI Air 2S.

O novo drone chega com câmara de 20 MP, com capacidade de gravação de vídeo a 5.4K e ainda tem uma autonomia de voo de 30 minutos.

DJI Air 2S e o fim do Mavic?

A série Mavic de drones da DJI é uma das mais populares do mundo, no entanto, a marca pode estar a preparar o seu fim… ou melhor, poderá estar a ajustar os nomes dos produtos associados àquilo que dela conhecemos.

O DJI Air 2S é o segundo modelo da série a ser lançado sem a associação a “Mavic”, tendo o primeiro sido o DJI Mini 2.

O que traz de novo

A grande novidade deste drone prende-se com a sua câmara que traz um sensor de 20 MP, 2.4μm e uma abertura de f/2.8, com um ângulo de 88º. Esta câmara permite então captar vídeo a 5.4K a 24/25/30 fps (5472×3078p). Permite ainda gravação a 4K a 24/25/30/48/50/60 fps; 2.7K a 24/25/30/48/50/60 fps; 1080p a 4/25/30/48/50/60/120 fps; e isto nos formatos MP4 e MOV. Além disso, permite fazer zoom digital 4x, 6x e 8x.

Conta com um estabilizador de três eixos e tem como dimensões 180 × 97 × 77 mm (fechado) e pesa 595 g.

Em termos de autonomia, a marca fala em 31 minutos de voo em condições sem vento, podendo percorrer uma distância máxima de 18,5 km e uma velocidade máxima de 19 m/s.

Em termos de modos de gravação não existem grandes novidades. Podemos destacar os modos Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 e Point of Interest 3.0 e ainda o MasterShot que pode combinar trajetórias de voo pré-programadas com edição automática inteligente.

O DJI Air 2S está disponível a partir de 1029 €.