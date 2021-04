Carregador universal na UE? Comissão Europeia vai avaliar já no verão

Todos nós já nos apercebemos da quantidade de interfaces que existem para carregadores de smartphones, tablets, computadores, etc. Tal deve-se à adoção de tecnológicas proprietárias por parte de alguns fabricantes, mas também ao facto de alguns fabricantes não acompanharem a evolução tecnológica.

De acordo com notícias recentes, a Comissão Europeia vai retomar no verão a proposta para que na UE seja usado um carregador universal para os mais diversos equipamentos.

Carregador universal para PC, tablet, smartphone… e não só

Já pensou no dia em que todos os smartphones usarão o mesmo carregador? O Parlamento Europeu mostrou preocupações relativamente ao “Lixo Eletrónico” que é atualmente gerado e a primeira mudança poderá ser ao nível dos carregadores de dispositivos que poderá ser universal. De acordo com dados do Parlamento Europeu, este tipo de produtos geram 51.000 toneladas de resíduos por ano.

Como temos vindo a acompanhar, a ideia agrada os utilizadores, no entanto, há marcas, como o caso da Apple, que não “gostam” deste caminho da uniformização.

De relembrar que em 2009, a Comissão Europeia pressionou e conseguiu popularizar o microUSB em milhões de dispositivos, forçando a Apple a incluir um adaptador microUSB. Alguns anos depois, em meados de 2014, tentaram novamente reivindicar os benefícios para os consumidores, a indústria e o meio ambiente, no entanto, continua tudo na mesma.

Agora, segundo o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, a ideia é incluir equipamentos como telemóveis, tablets, computadores, mas também assegurar que “outros dispositivos poderiam ser abrangidos”.

Estou realmente a dar muita importância a isto e o meu objetivo não é apenas trabalhar na questão de uma interface de carregamento comum, mas ir muito, além disso e propor medidas adicionais para reduzir os resíduos eletrónicos ao longo da cadeia de produção

Numa audição realizada esta quinta-feira na Comissão do Parlamento Europeu com esta tutela, em Bruxelas, informou Thierry Breton que, “até ao final do verão, [a Comissão Europeia] irá apresentar uma proposta legislativa para conseguir um carregador universal”.