DJI lança o seu primeiro drone FPV com gravação 4K a 140 km/h por 1399 €

A DJI está na vanguarda dos drones para gravação de vídeo, com proposta destinadas ao utilizador doméstico, mas também destinadas ao mercado profissional. Já se especulava que poderia estar para chegar um drone FPV e eis que a marca anuncia o DJI FPV.

Este drone, um misto entre um drone cinematográfico e de corrida, vem então disponível com óculos FPV para que a pessoa possa ver as cenas captadas como se estivesse a voar com o drone. Grava a 4K a 60fps na sua resolução máxima e o combo completo está disponível por 1399 €.

A DJI reservou o dia de hoje para dar a conhecer o seu primeiro drone FPV direcionado não só para gravação de cenas de alta qualidade, mas também para as corridas, um segmento que tantos entusiastas tem. Assim, junta o melhor dos dois mundos associado a este tipo de gadget.

DJI FPV chega com gravação 4K a 140 km/h

O DJI FPV surge então com vários modos de voo baseados em habilidades. O modo normal faz o FPV funcionar de forma semelhante a qualquer outro drones da marca. Recorre ao GPS e a sistemas de posicionamento visual para pairar num lugar e inclui ainda sensores de deteção de obstáculos na frente, minimizando os riscos de acidente.

Estando perante um drone de corrida, então é esperado velocidade. Apesar de não podermos colocar este drone em competição, já que seria derrotado na certa, é capaz de atingir velocidades na ordem dos 140 km/h e pode ir dos 0 aos 100 km/h em apenas 2 segundos. Em termos de autonomia, a bateria pode aguentar voos de 20 minutos.

Se olharmos a um drone FPV de competição, as velocidades atingidas podem ser superiores a 190 km/h.

A câmara integrada grava a 4K a 60fps e recorre a tecnologia de estabilização RockSteady da GoPro, com um ângulo de visão de 150º. É possível ainda gravar em câmara lenta a 120fps a 1080p.

Os acessórios

O DJI FPV inclui uns óculos DJI FPV Goggles que, segundo a marca, garantem uma ligação estável e de baixa latência que funciona a longo alcance para a visualização de imagens em tempo real. O alcance pode ir até aos 10 quilómetros.

Além do comando de controlo remoto normal de longa distância, a marca oferece ainda o DJI Motion Controller que irá permitir manobrar o drone de uma forma intuitiva com os movimentos naturais da mão.

Para os iniciantes, além da app bastante completa e de interface simples, são disponibilizados vários tutoriais que ajudam a perceber melhor como funcionam todos os pormenores deste DJI FPV e de todos os acessórios.

O DJI FPV é vendido num combo com inúmeros acessórios, incluindo os óculos e o controlo remoto, por 1399 €. O DJI Motion Controller pode ser adquirido à parte por 149 €.