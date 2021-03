Novidades de março do PlayStation Now

E chega aquele momento tão saboroso para todos os subscritores do serviço premium da Sony Playstation, o Playstation Now: as novidades.

Já são conhecidos os jogos de março a ingressarem no catálogo do Playstation Now. Venham conhecer quais são!

Todos os subscritores do serviço Playstation Now, já sabem… todos os meses há novidades, que é o mesmo que dizer que, todos os meses novos jogos são adicionados ao catálogo do serviço de streaming da Playstation.

Março já aí está e os jogos que agora se juntam aos mais de 700 títulos presentes no catálogo PS Now, já são conhecidos. Quem tenha uma subscrição válida do serviço da Sony Playstation, pode dessa forma fazer download sem custos associados, aos seguintes jogos.

World War Z

Os zombies estão de volta e quem é que não gosta de matar uns quantos? Pois bem! Este mês, World War Z chega ao PlayStation Now.

Isto significa que até ao próximo dia 6 de setembro, os jogadores terão a oportunidade de experimentar este jogo de ação baseado no filme da Paramount Pictures, que se foca numa jogabilidade frenética que segue enredos espalhados pelo mundo. Aqui, a humanidade está à beira da extinção e os mortos-vivos continuam a espalhar-se, de Nova Iorque a Moscovo e Jerusalém. Quando o fim se aproxima, um grupo de sobreviventes junta-se para derrotar a horda.

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

Um dos jogos de combate aéreo mais conhecidos e mais antigos do mercado, ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN chega agora ao Playstation Now.

Em ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, que estará disponível no catálogo PS Now até ao próximo dia 31 de maio, os jogadores terão a oportunidade de se tornarem um ás dos ares. Para além disto, poderão ainda voar através de céus foto realistas com movimento em 360º, abater aeronaves inimigas e viver toda a adrenalina das incursões aéreas realistas.

inFAMOUS Second Son

Para terminar o tridente de novas aquisições do Playstation Now, eis que chega também o título inFAMOUS Second Son da Sucker Punch Productions.

inFAMOUS Second Son desafia os jogadores a aproveitarem o poder sobre-humano do Delson Rowe, a levarem as suas espetaculares habilidades ao limite e a verem como as suas escolhas afetam a cidade e as pessoas à sua volta. Aqui, entre outras coisas, estes terão de roubar poderes de outros sobre-humanos, voar pelo céu de Seattle e decidir a forma como a sua história se desenrola.

Para além dos títulos mencionados anteriormente, este mês chega ainda ao catálogo de jogos do PlayStation Now o título SUPERHOT, um jogo de tiros na primeira pessoa em que o tempo apenas avança quando os jogadores se movem, e onde não há barras de saúde regeneradoras nem pontos com munições convenientemente posicionados.

Convém referir que o PlayStation Now é um serviço de subscrição de jogos na nuvem e está disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Store por: