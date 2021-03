Uma das maiores críticas apontadas à Xiaomi prende-se com a inclusão de ecrã LCD nos seus smartphones de gama média. Nos últimos meses, vários rumores surgiram relativamente à linha Redmi Note 10 e ficou sempre no ar a dúvida quanto à tecnologia utilizada nos ecrãs.

Agora é a própria Xiaomi que acaba com as dúvidas. Teremos aqui uma nova linha de sucesso?

Depois de ser conhecido o design da nova linha Redmi Note 10, várias especificações, eis que a Xiaomi resolveu presentear os seus Mi Fans com algumas novidades oficiais, aumentando a curiosidade para o dia 4 de março. Será daqui a dois dias que ficaremos a conhecer então a linha completa.

Xiaomi confirma: Redmi Note 10 terá ecrã AMOLED

Ora, a linha Redmi Note sempre teve grande sucesso, no entanto, começou a ser alvo de críticas quando, pelo menos na linha anterior, já deveria ter dado o salto na tecnologia de ecrã de LCD para AMOLED.

Com os primeiros rumores em torno dos Redmi Note 10 esse pormenor nunca foi um dado garantido. Mas a Xiaomi acabou com a surpresa. Vamos mesmo ter uma linha de Redmi Note com ecrã AMOLED (finalmente)!

Além disso, esta já expectável, é deixada a informação de que terá uma taxa de atualização de 120 Hz… e claro, o sensor de impressões digitais deverá vir integrado no ecrã.

Mas há mais. A Xiaomi já revelou também que a câmara principal será de 108 MP, na versão Pro, terá altifalantes para reprodução de som em stereo e carregamento rápido a 33W. A versão base deverá ter uma câmara de 48 MP.

Resta esperar pelo evento de apresentação que decorre já no próximo dia 4 às 12h. Poderá acompanhar tudo em direto no canal de YouTube da Xiaomi e aqui no Pplware.

