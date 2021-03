Vulcão Sinabung entra em erupção e nuvens de fumo atingem 5 mil metros de altura

O vulcão Sinabung, na Indonésia, entrou em erupção e criou uma gigante coluna de cinzas. De acordo com os relatos, o material vulcânico foi expelido até 5 000 metros de altura e depositou resíduos de cinzas em aldeias próximas.

Veja abaixo as imagens que foram captadas deste fenómeno na Indonésia.

Vulcão Sinabung voltou a entrar em erupção

Adormecido há quatro séculos, o vulcão Sinabung, situado no Karo, na Sumatra do Norte, Indonésia, entrou em erupção em 2010, 2014 e, pela última vez, em 2016.

Desde quando acordou depois de vários séculos, em 2010, que tem ganhado vida esporadicamente. Por isso, 30 000 pessoas foram já forçadas a abandonar as suas casas, por se encontrarem perto do Sinabung.

Agora, o vulcão acordou novamente e entrou em erupção, por volta das 7h10 locais, tendo os materiais vulcânicos sido expelidos e atingido cerca de 5 000 metros de altura. Além disso, o Sinabung depositou cinzas nas aldeias que lhe ficam próximas.

Felizmente, e contrariamente aos anteriores fenómenos registados, esta erupção não provocou evacuações, nem prejudicou a atividade aérea da região.

Conforme revelam os registos, apesar dos mais de 120 vulcões ativos na Indonésia, o Sinabung é um dos dois vulcões que ainda entram atualmente em erupção, estando localizado no “Pacific Ring of Fire”. Esta que é uma área com grande atividade geológica, como fossas oceânicas, arcos vulcânicos e movimento de placas tectónicas, que originam vulcões, sismos e tsunamis.

Imagens impressionantes registam o fenómeno na Indonésia

Ainda que seja um fenómeno naturalmente instável e perigoso, a erupção de um vulcão proporciona imagens inacreditáveis. Ao mesmo tempo que ela se dá, muitas são as fotografias e vídeos que são partilhados a registar o momento.

Aliás, o principal meio de proliferação de imagens são, claro, as redes sociais. Portanto, não demorou até que o Twitter ficasse a saber da erupção do Sinabung.

A saber, depois de vários anos calmo, as autoridades da região registaram 13 erupções seguidas do vulcão Sinabung.

