EMUI 11: Interface da Huawei já tem mais de 100 milhões de utilizadores

No meio dos problemas, a Huawei ainda tem alguns motivos para festejar. A marca chinesa partilhou com os seguidores que a sua interface de utilizador EMUI 11 já conta com mais de 100 milhões de utilizadores.

Este é realmente um admirável número, mas a grande aposta está ainda para chegar com o sistema operativo HarmonyOS.

EMUI 11 ultrapassa os 100 milhões de utilizadores

A Huawei publicou na popular rede social chinesa Weibo que a sua interface de utilizador EMUI 11 já tem mais de 100 milhões de utilizadores. Este valor prova que a marca tem ainda muitos consumidores que gostam dos seus serviços e produtos.

Esta IU foi lançada a 10 de setembro de 2020, durante o Huawei Developer Conference. Trouxe um ar renovado com várias opções diferentes ao sistema operativo Android dos seus smartphones.

No Pplware tivemos oportunidade de testar a interface a qual considerámos ser mais bonita, mais útil e com muitas mais funcionalidades que não vêm no SO da Google. Além disso, constatámos que é mais fluída, oferecendo uma integração mais completa e ainda mais privacidade e maior segurança.

Mas ao lermos a publicação da Huawei EMUI, há um pormenor interessante que salta logo à vista. Segundo a marca, a próxima paragem é o HarmonyOS. Recordamos que este é o sistema operativo desenvolvido pela Huawei, como forma de contornar as limitações impostas pelo governo dos Estados Unidos.

Assim, a publicação também sugere que os trabalhos em torno do HarmonyOS estão a acontecer como esperado. Sabe-se ainda que os utilizadores que tenham nos seus smartphones a interface EMUI 11 terão prioridade quando for o momento de atualizar para o HarmonyOS 2.0.

Certamente que em breve saberemos mais novidades deste sistema operativo da Huawei. E, assim que for lançado, poderemos então analisar o seu impacto no mercado e se sempre conseguirá fazer frente aos gigantes sistemas Android e iOS.