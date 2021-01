A Huawei tem no seu portfólio os melhores smartphones fotográficos do mercado. O desempenho, claro, é também de excelência, mas para muitas pessoas a não disponibilização de serviços Google é encarada com desconfiança. Já aqui mostrámos as inúmeras apps que a AppGallery disponibiliza e formas seguras de instalar APKs de apps fora da loja.

Existem pequenos desafios para ultrapassar e um deles é ter os contactos que tinha na sua conta Google, todos agora no Huawei. É muito simples e nós mostramos como fazer.

Quem compra um novo smartphone Huawei vai ter certamente uma nova experiência de utilização face ao que conhecia do seu antigo modelo. O facto de ter serviços Google obriga a alguns pequenos ajustes. Depois disso, é usufruir daqueles que são dos melhores smartphones do mercado, nas suas várias gamas.

Uma das questões com que me deparei foi com a ausência de contactos. Todos os meus números de telefone, emails e moradas estão associados à conta Google e é preciso tê-los de forma rápida no smartphone Huawei.

Como associar os contactos Google ao smartphone Huawei?

Para ter os contactos da conta Google disponíveis na App Contactos do Huawei, é necessário seguir alguns passos. O processo é simples, mas pode não ser intuitivo para a maioria dos utilizadores.

Através da Petal Search, pesquise por Contactos Google. Em Aplicações, vai surgir a opção Contactos associado ao endereço contacts.google.com, que deverá associar ao ecrã inicial. Aceda ao Menu e selecione Exportar. Deverá escolher a opção vCard no tipo de ficheiro; escolher os contactos a exportar e avançar Abra a app Contactos no smartphone e aceda às definições Selecione Importar/Exportar > Importar > Do armazenamento Escolher o ficheiro e confirmar

O processo fica concluído. Poderá então ter acesso a todos os seus contactos sem grande esforço. Todo o processo pode ser acompanhado no seguinte vídeo.

Leia ainda: