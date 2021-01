E se a primeira câmara por baixo de um ecrã da Samsung não for num smartphone?

No segmento mobile, colocar uma câmara escondida pelos píxeis de um ecrã de um smartphone e garantir a qualidade fotográfica está a ser o grande desafio para as fabricantes. Já existe um modelo no mercado com tal característica, existem muitos protótipos, mas também existe muita prudência.

A Samsung estará também nesta corrida, mas poderá alocar tal tecnologia a outros equipamentos.

Com muitos avanços e recuos, as câmaras frontais dos smartphones escondidas pelos ecrãs teimam em não chegar ao mercado. O principal desafio das fabricantes passa por oferecer uma qualidade fotográfica ao nível das câmaras já existentes, o que ainda se tem revelado difícil.

A Samsung deverá lançar o seu Galaxy Z Fold 3 já com tal especificação, segundo avançam vários rumores. No entanto, há a possibilidade de chegar ao mercado associada primeiro a outros gadgets.

Um computador portátil com câmara escondida no ecrã

Uma recente partilha na rede social Weibo revela que a empresa poderá, antes do smartphone, lançar computadores com câmara escondida no ecrã.

Foi a própria Samsung Display que utilizou a rede social para fazer a partilha de um vídeo que revela a imagem de um computador portátil, onde é destacada tal característica.

Este será um portátil com ecrã OLED, com margem extremamente finas (1 mm de espessura) e, então, com a câmara escondida sob os LEDs. É apelidado, no vídeo, de Blade Bezel, mas não fica claro se a Samsung se refere ao ecrã ou ao computador em si.

Os computadores Samsung com ecrã OLED deverão começar a ser apresentados muito em breve, mas não há ainda grandes indicações. Depois de ter revelado o futuro dos ecrãs da empresa, poderia ter aproveitado a CES 21 para mais informações, mas o foco foi claramente outro.

