A OPPO procurou, como outras fabricantes, criar os seus processadores, para assim ser verdadeiramente independente. Os conhecidos MariSilicon eram a sua proposta nesta área, focada em dar aos smartphones capacidades únicas. Agora, a OPPO acabou com os MariSilicon e fechou a sua divisão de processadores para smartphones.

Não têm sido fiáveis os últimos tempos da OPPO no mercado dos smartphones. A marca está a braços com problemas de patentes na Alemanha, o que levou a que tenha deixado de vender os seus equipamentos neste mercado. Esta questão poderá alargar-se a outras paragens, mas por agora parece controlada.

Agora, e segundo várias fontes avançaram, os processadores MariSilicon chegaram ao fim, com o fecho do seu centro de desenho. Esta unidade da OPPO, a Zeka, dedicava-se a desenhar e a desenvolver as suas propostas para os smartphones da marca, tendo já criado os MariSilicon X e MariSilicon Y, dedicados à fotografia e ao áudio.

As razões para esta mudança na OPPO não são verdadeiramente conhecidos ainda, mas a empresa aponta para problemas no mercado. Do que refere, existem muitas incertezas na economia global e no mercado de smartphones. Assim, tudo voltará ao modelo inicial que a marca seguia no passado.

Esta é uma decisão que deixou os seus muitos funcionários surpresos e sem perceber as causas, não tendo sequer tempo de recolher alguns dos seus bens. A Zeku e a OPPO recrutavam novos colaboradores, na semana passada.

Com esta mudança é inevitável que a OPPO vá recorrer aos fabricantes tradicionais para equipar os seus smartphones. A maioria dos seus equipamentos ainda seguiam esta linha e apenas os modelos de topo tinham os MariSilicon presentes para serem ainda melhores.

Ao contrário de outras marcas, a OPPO não resistiu a manter a sua linha de processadores. Em 2 anos conseguiu mostrar a sua capacidade, mas agora é inevitável o seu fim, deixando a marca a procurar alternativas para os seus processadores para certas áreas.