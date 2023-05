Como faz todos os anos, a Google está a dar ao Android 14 algumas funcionalidades extra para ajudar os utilizadores. Na versão deste ano começam a ser vistas e uma delas vai proteger os utilizadores e evitar que estejam expostos a qualquer som elevado.

Aos poucos e poucos a Google mostra o que preparou para o Android 14. Fez isso na I/O que aconteceu esta semana, sem que se tenha referido claramente a esta versão. No entanto, as novidades existem e em breve todos vão poder usá-las nos seus smartphones.

Uma das mais interessantes, que vai certamente ajudar os utilizadores, foi agora revelada. Esta procura dar aos utilizadores uma ajuda essencial, que chega de forma preventiva. Quer alertar quando estes estão expostos ao som elevado por muito tempo, algo que se sabe ser prejudicial para os ouvidos destes.

Android 14 is adding a new safety feature to protect your hearing: Headphone loud sound alert.



Android will alert you if you've been listening to audio at a volume above the recommended level for long periods over your headphones. You can keep listening or lower the volume. pic.twitter.com/klU0VyjZXx