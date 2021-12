MariSilicon X – OPPO apresenta a sua primeira NPU de imagem de 6nm

A OPPO apresentou hoje a MariSilicon X, a sua inovadora NPU de imagem de desenvolvimento próprio. O objetivo passa por oferecer um melhor desempenho com elevada eficiência energética, o que permitirá que o processamento RAW sem falhas capte um Vídeo Noturno por IA em 4K com pré-visualização em direto de elevada qualidade.

A MariSilicon X será estreada no primeiro trimestre de 2022 na série OPPO Find X.

A OPPO acaba de apresentar a MariSilicon X, a sua inovadora NPU (unidade de processamento neural) de imagem de desenvolvimento próprio. Baseada em tecnologia de processamento de 6 nm, a MariSilicon X combina uma NPU avançada, um ISP (processador de sinal da imagem) e uma Arquitetura de Memória Multicamada para oferecer um desempenho elevado com grande eficiência energética

Segundo a fabricante, tal conjugação permitirá um processamento RAW sem falhas e a captação de Vídeo Noturno por IA em 4K com pré-visualização em direto.

Com mais de dez anos de experiência a ultrapassar fronteiras na tecnologia de imagem, a OPPO tem estado por trás de algumas das maiores inovações do setor no que respeita a módulos de câmara, lentes e algoritmos. A nossa inovadora NPU de imagem constitui o maior salto que já demos até ao momento, oferecendo uma maior potência aos sistemas de imagem móveis e proporcionando experiências extraordinárias aos utilizadores.

|Afirmou Jiang Bo, Diretor Principal da OPPO, durante o evento.

MariSilicon X - as potencialidades

A NPU da MariSilicon X funciona a um ritmo 18 mil milhões de operações por segundo, capacidade computacional mais do que suficiente para suportar os algoritmos de IA. Apresenta ainda uma potência energética de 11,6 TOPS por watt, proporcionando um desempenho topo de gama sem esgotar a bateria.

A NPU contém um pioneiro subsistema de memória Tera bps dedicado, que permite que a MariSilicon X retire o máximo proveito da capacidade computacional da NPU sem sofrer limitações por esgotamento da memória, reduzindo significativamente o tempo necessário para copiar dados entre as unidades de armazenamento e de processamento.

A MariSilicon X também inclui DDR dedicado com uma largura de banda extra de até 8,5 GB/s. A sua arquitetura de memória multicamada minimiza os atrasos e reduz o consumo de energia causado por repetidos ciclos de leitura e escrita desnecessários.

Quando executa o algoritmo de redução do ruído de IA da OPPO, a MariSilicon X consegue alcançar um desempenho até 20 vezes mais rápido em comparação com o OPPO Find X3 Pro 5G. A MariSilicon X capta Vídeos Noturnos por IA em 4K ao executar otimizações complexas do brilho em cada fotograma em tempo real.

A MariSilicon X inclui ainda um ISP avançado que permite que as imagens sejam captadas com uma gama dinâmica de 20 bits, 120 DB, ou seja, 4 vezes mais do que a do OPPO Find X3 Pro 5G. Estas imagens oferecem um nível de contraste de 1 milhão para 1 entre as zonas mais iluminadas e as mais escuras da imagem, o que resulta em conteúdos mais realistas.

Processamento RAW sem perdas em tempo real

Graças à sua capacidade computacional e alto débito de dados, a MariSilicon X revoluciona o processador da imagem para executar diretamente processamento por IA em 4K em tempo real e fusão HDR de 20 bits no domínio RAW ao nível do píxel. Ao trabalhar com dados de imagem sem perdas, a MariSilicon X consegue alcançar um rácio sinal/ruído de 8dB para as imagens, abrindo as portas a todo um novo mundo para a fotografia computacional.

Modo RGBW Pro

Recorrendo ao design do Processador de Imagem Duplo e à super amostragem RAW de 2 vezes, a MariSilicon X liberta também o potencial total do sensor de RGBW da OPPO, suportando a separação e a fusão dos sinais de RGB e Branco.

Desta forma, é possível obter uma melhoria de 7,9 vezes no rácio sinal/ruído e de 1,7 vezes na qualidade da textura, o que contribui para que os objetos pareçam mais expressivos tanto em fotografia como em vídeo, segundo indicação do fabricante.

O Vídeo Noturno por IA em 4K

Enquanto NPU de imagem dedicada, a MariSilicon X marca uma nova era na fotografia computacional. Graças ao seu salto exponencial tanto no desempenho como na eficiência sinergética, liberta o poder dos algoritmos de redução do ruído de IA para criar vídeos mais vívidos e mais nítidos.

Oferece também uma maior gama dinâmica e mais cores nas imagens, o que faz com que cada fotograma individual pareça tão rico e definido como uma fotografia estática. Como resultado, a captação de Vídeo Noturno HDR por IA em 4K torna-se possível pela primeira vez em smartphones Android.

O OPPO refere ainda que a MariSilicon X irá estrear-se comercialmente na série OPPO Find X no primeiro trimestre de 2022, oferecendo consigo a experiência de imagem mais avançada de sempre num smartphone.