As falhas graves no Windows 10, apesar de pouco comuns, têm quase sempre um impacto grande no sistema operativo. A Microsoft tenta evitar que surjam, mas dada a complexidade deste sistema não as consegue evitar.

Uma das mais recentes, que afeta e pode trazer problemas aos dados dos utilizadores foi finalmente resolvida. O único senão desta situação é que a resolução não está disponível para todos e não tem data de lançamento alargada.

Mais uma falha grave do Windows 10

Foi no início de 2021 que surgiu um dos mais recentes problemas do Windows 10. Um simples comando colocado no terminal do Windows conseguia comprometer o disco, levando à natural e inesperada perda de dados dos utilizadores do sistema da Microsoft.

Este é um problema que aparentemente existe desde 2018 e que desde 2020 que está exposto. Para piorar a situação, qualquer browser ou outra app podia ser usada para trazer o problema para o sistema operativo. Algumas medidas externas foram tomadas, mas não de forma total.

Microsoft lançou a solução para o problema

A Microsoft deveria ter tratado do problema na Patch Tuesday de fevereiro, mas aparentemente este não foi incluído. O problema ficou assim exposto por mais algum tempo, a aguardar uma solução definitiva e que protegia os utilizadores do Windows 10.

Pois bem, essa solução parece ter chegado agora, ainda que de forma quase invisível para os utilizadores. Com a mais recente build da versão Insiders do Windows 10, marcada build 21322, vem finalmente a correção para que esta falha não seja usada.

Problema dos dados ficará resolvido de vez

Infelizmente esta correção não foi alargada a outras versões e nem tem uma KB disponível. Espera-se que com a próxima grande atualização do Windows 10, ainda sem data prevista, a nova solução para a falha seja disponibilizada a todos os utilizadores do Windows 10.

Dada a criticidade deste problema, não se entende a tomada de posição da Microsoft. Esta deveria ser uma correção que todos deveriam ter já acesso, dado que os dados dos utilizadores do Windows estão vulneráveis e podem facilmente ser perdidos.