Kospet Prime 2 – Será um smartwatch ou um smartphone?

Muitas vezes, os relógios inteligentes não são mais do que uma extensão do smartphone e que permitem monitorizar parâmetros de saúde e de atividade física. No entanto, alguns vão mais além e o smartwatch Kospet Prime 2 é um desses casos.

O Kospet Prime 2 tem ecrã retina de 2,1″, uma câmara de 13 MP, processador Helio P22, Android e 4 GB de RAM, e sim, é um smartwatch.

O Kospet Prime 2 assume-se como um relógio inteligente, mas que tem tudo o que um smartphone pode oferecer, isto porque integra processador associado aos smartphones, o Helio P22 e o sistema operativo Android 10, dando acesso a qualquer aplicação da Play Store, compatível. Além disso, permite a inclusão de um cartão SIM 4G, garantido todas as comunicações. Tem ainda 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno

O relógio tem um grande ecrã retina de 2,1″ com resolução de 480 x 480 píxeis. Assim, o utilizador conseguirá ter uma experiência melhorada, ainda que tenha que possa ser prejudicado pelo tamanho no pulso.

Em concreto, o Kospet Prime 2 tem 60mm de largura e 17,4 mm de espessura. De referir que a bracelete é de 26mm. Na estrutura existe uma câmara rotativa, dois botões e um slot para os cartões. Na zona junto ao pulso, encontra-se o sensor de batimentos cardíacos e ainda a ligação para carregar a bateria.

A bateria é de 1600 mAh e deverá ser suficiente para um dia inteiro de utilização. Segundo a marca, a autonomia irá variar entre as 36 e as 48 horas, o que é bastante, quando comparado com a maioria da concorrência.

A câmara integrada é de 13 MP com um sensor Sony IMX214, associado a smartphones de entrada de gama. Esta câmara permite uma rotação de 90º, o que permite captar fotos em diferentes ângulos sem que seja necessário mover o pulso. Além disso, será útil para usar o reconhecimento facial no momento de desbloquear o relógio.

Resta referir que tem GPS, sensor de impressões digitais, monitoriza 9 atividades desportivas e pode ser ligado ao smartphone através da app WiiWear, compatível com Android e iOS.

O smartwatch Kospet Prime 2 está disponível por cerca de 173€ utilizando o código de desconto DEALPRIME2, válido até ao final do mês.

Kospet Prime 2