Samsung deverá anunciar a construção de uma fábrica de 5nm nos EUA

A acentuada escassez de componentes pede urgentemente por alternativas e soluções. Uma das vias mais fiáveis, mas apenas eficazes a longo prazo, é a construção de novas fábricas.

Dessa forma, a Samsung deverá anunciar em breve a construção de uma nova fábrica de wafers de 5 nm nos Estados Unidos da América.

Samsung pode abrir fábrica de 5nm nos EUA

Segundo informações recentes, parece que o país de Joe Biden está a oferecer fortes incentivos à indústria dos semicondutores. As rivais Intel e TSMC já anunciaram que vão também construir novas fábricas, e a empresa sul-coreana não vai querer ficar para trás.

Assim, algumas fontes ligadas à indústria, afirmam que a Samsung Electronics vai instalar uma nova fábrica em Austin, no estado do Texas. Estas novas instalações servirão então para responder à crescente procura por chips fabricados no processo de última geração, ou seja, com uma litografia de 5nm.

Para além disso, uma maior produção em território norte-americano significa também um maior poder neste segmento sobre potências rivais, como por exemplo a China.

De acordo com alguns dados, esta construção poderá custar à Samsung cerca de 18 mil milhões de dólares (~15 mil milhões de euros). Estima-se que a construção inicie já no terceiro trimestre de 2021 e que a empresa comece a produzir wafers de 5nm no ano de 2024.

Caso se confirme esta possibilidade, então será a primeira vez que a Samsung Electronics cria uma linha de produção EUV (Ultra Violeta Extrema) fora da Coreia do Sul.

Segundo as informações, a empresa poderá anunciar esta construção já nesta sexta-feira, 21 de maio. E esta será então mais uma solução para ultrapassar, a longo prazo, a escassez de componentes que assola vários mercados ao nível mundial.

