Falta menos de um mês para o Open Source Lisbon 2021. Inscreva-se gratuitamente!

Nos dias 17 e 18 de Junho, o Open Source Lisbon traz-lhe os melhores speakers da indústria open source, para falar sobre como as tecnologias open estão a construir o “mundo novo” e a transformar a comunidade.

Carmen H. Andoh

Carmen Hernandez-Andoh lidera a equipa de Open Source Strategy na Go at Google. Carmen faz design thinking de sistemas sócio-técnicos, evolução das linguagens de programação e de quadros conceptuais. Anterioriormente, trabalhou como Infrastructure Engineer para a Travis CI, utilizando VMS e containers em várias clouds como Go, Ruby, Bash, e YAML. Na sua talk, irá explicar como a equipa Git-core da Google se juntou ao Google Open Source Programs Office para realizar o evento Contributor Summit dedicado à diversidade, equidade e inclusão!

Floor Drees

Floor é Co-organizer na ContributingToday Meetup. É uma entusiasta do Open Source, que luta pela inclusão, pela ética e pela responsabilidade na indústria tecnológica. No dia 18 de Junho, irá juntar-se a Carmen para falar sobre a reputação do Open source e o tema da falta de inclusão, com destaque para a última edição da convensão Contributor Summit. Floor explica como a Git, enquanto ferramenta e como projecto OSS, pode ser um espaço mais acolhedor para os contributors e para os utilizadores finais.

Ben Cerveny

Ben é President na Foundation for Public Code. Tem uma vasta experiência em sistemas operacionais, aplicações multimédia, serviços web, produtos e jogos digitais. Já trabalhou como Design Fellow na Samsung, liderou o design do jogo multiplayer, conhecido por Flickr, foi fundador do Experience Design Lab na Frogdesign, e ainda, CEO do Bloom Studios. Ben irá falar sobre como esta situação pandémica mostrou claramente que o software é uma infra-estrutura crucial na nossa sociedade e qual a importância em colaborar para a criação de novos tipos de código.

Catarina Farinha

Catarina é AI Research Engineer na Unbabel. Desde 2019 que está focada na evolução de Machine Translation, principalmente sobre o desenvolvimento da métrica automática, COMET.

Sobre o tema “On the road to build the World ‘s Translation Layer”, ela irá falar sobre o pipeline da Unbabel, que junta a eficiência da tradução automática com a expertise humana. Nesta sessão, os participantes poderão saber mais sobre duas frameworks de open source desenhadas para avaliar a qualidade da MT: COMET e MT-Telescope.

Vadim Rusin

Vadim é Sales Director na GitLab. Soma uma vasta experiência em educação e negócio, e também na liderança de equipas multinacionais virtuais por toda a Europa, EUA, Médio Oriente e CIS.

Vadim inspira-se em tecnologias disruptivas que impulsionam mudanças estratégicas nas empresas e nos mercados. Na 19ª Edição do Open Source Lisbon, Vadim irá falar sobre como a GitLab consegue uma maior visibilidade e maiores níveis de eficiência numa única aplicação ao longo do ciclo de vida do DevOps.

O Open Source Lisbon conta ainda com a Couchbase e com a GitLab como dois dos vários patrocinadores do evento.

