China tem um novo navio gigante com o objetivo de ‘inundar’ a Europa com carros elétricos

As dimensões de alguns navios continuam a deixar-nos de boca aberta. Um deles é o Anji Sincerity, um Ro-Ro gigante propriedade da SAIC que tenciona inundar a Europa com carros chineses. Apesar do seu tamanho, o interessante é que é mais "amigo do ambiente", e o segredo está nos seus motores que funcionam com gás natural liquefeito.

Navio estreia com mais de 5.000 veículos

A SAIC, ou SAIC Motor Corporation Limited, é uma das empresas mais importantes da indústria automóvel atual. É uma empresa com sede em Xangai e, para além dos automóveis, têm agora na sua frota um enorme navio Ro-Ro chamado Anji Sincerity. Estes navios são a abreviatura de roll-on/roll-off e são basicamente navios utilizados para transportar veículos.

São comparados com porta-contentores, mas em vez de transportarem carros fechados num contentor, estão numa espécie de parque de estacionamento flutuante. Zhao Aimin é o Diretor Geral Adjunto da SAIC International e diz que, devido à concorrência global neste segmento, ter a sua própria frota de navios deste estilo dá-lhes flexibilidade e melhor controlo de preços, uma vez que até agora alugavam navios a terceiros.

Este enorme navio foi fabricado pela China State Shipbuilding Corp. e é o primeiro navio do género a ser fabricado inteiramente com investimento nacional e tem um sistema que recolhe informações de todos os cantos do navio para facilitar o seu controlo.

E todas as facilidades neste sentido são poucas quando se trata de um navio com 199,9 metros de comprimento, 38 metros de largura e uma profundidade de 15,5 metros. Dispõe de 7.600 lugares de estacionamento e, na sua viagem inaugural para a Europa, transportou mais de 5.000 veículos, entre automóveis, autocarros e máquinas.

Inundação de carros elétricos chineses

O Anji Sincerity não é o primeiro da SAIC. Uma das chaves do seu sucesso fora da China é precisamente a capacidade de transportar os seus automóveis e tem atualmente vários navios que cobrem rotas no Sudeste Asiático, México, oeste da América do Sul e Europa.

O objetivo é ter mais deste tipo de transporte e os planos são extremamente ambiciosos: mais 14 navios com capacidade transoceânica nos próximos três anos, com capacidades de 7.000, 7.600, 7.800 e 9.000 postos de amarração.

A SAIC atingiu vendas de mais de cinco milhões de veículos em 2023. No estrangeiro, atingiram um volume de vendas recorde de 1,208 mil milhões, mais 18,3% do que no ano anterior. E é evidente que os planos da empresa não incluem dar um passo atrás.

