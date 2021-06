Huawei Watch 3: Chegou o primeiro smartwatch com HarmonyOS

Com a apresentação do novo HarmonyOS, a Huawei abriu ainda mais o leque em que o seu ecossistema se pode ter presença. Não será apenas nos smartphones, mas vai mais longe até smartwatches e outros equipamentos.

Assim, e para ser um dos primeiros a explorar este novo sistema, a Huawei apresentou o Huawei Watch 3. Este novo smartwatch vem mudar novamente o panorama, com uma abordagem clássica, recheada de tecnologia de ponta.

O Huawei Watch 3 vem dar continuidade ao que a marca tem criado nos últimos anos, mas com uma diferença total. Este smartwatch tem no seu núcleo o HarmonyOS, o novo sistema da marca.

Com um ecrã de 1,43 polegadas AMOLED, traz uma mudança estética para o que estamos habituados a ver na marca. Há a presença de um botão físico que controla totalmente o relógio, podendo ser carregado ou rodado.

Com resposta sensível, conseguimos saber o que estamos a fazer, sem ter de olhar. Este está preparado para controlar totalmente a interface, apenas rodando. Esta mesmo interface está agora adaptada.

Nesta área há também mudanças, com os ícones estarem agora numa disposição de grelha, que pode ser navegada para detalhe ou para uma abrangência maior. De resto a interface está como nos habitámos a usar.

Este relógio tem também a novidade de ter já suporte para eSIM, o que permite fazer e receber chamadas sem ter um cartão físico presente no smartwatch. A liberdade assim é ainda maior.

Outra nota de destaque é a presença da AppGallery, o que garante ao utilizador do Watch 3 da Huawei o acesso a novas apps. Esta funciona, mais uma vez, como estamos habituados nos smartphones da marca.

No campo da bateria, a Huawei garante que o seu smartwatch tem uma duração de 3 dias. No caso do modelo Pro, esta cresce para 5 dias. Há ainda a presença em todos os modelos de um modo ultra que garante ainda mais dias de bateria.

Uma novidade que o smartwatch traz agora é a medição de temperatura. Esta soma-se a todos os sensores já conhecidos e que permitem aos utilizadores monitorizarem. Sem qualquer acessório adicional, podemos saber a nossa temperatura.

Esta é mais uma das informações que pode ser recolhida de forma constante, para assim o utilizador ter uma visão total do seu dia e detetar problemas ou situações anormais.

No campo da atividade física existem mais de 100 modos que o utilizador pode usar. Há ainda a deteção automática de deteção de quedas, que depois alerta os contactos definidos.

Com 3 modelos, Active, Classic e Pro, o Watch 3 da Huwei quer mudar novamente o mercado. A presença do HarmonyOS é um passo gigante e o hardware presente consegue explorar ao máximo este sistema, com todos os seus sensores.

Este é mais um passo gigante da Huawei, que mostra assim que está presente em força neste mercado cada vez mais interessante e competitivo. Com o novo smartwatch cresce e tem agora uma forma única de se interligar com o resto do seu ecossistema.

