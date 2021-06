Apesar de muitos usarem serviços de email baseados na Internet, o Outlook da Microsoft é ainda o cliente de mail preferido da maioria. Este acompanha o Office e garante aos utilizadores as melhores ferramentas.

Com novidades a surgirem de forma acelerada, no programa Insiders, há sempre muito para conhecer deste clássico. Agora, e aparentemente sem querer, surgiram imagens do que será o Outlook muito em breve.

Desde muito cedo que o Outlook é uma presença constante no Office. As mais recentes versões têm garantidas as melhores funcionalidades, procurando unir o calendário com o cliente de email, algo que muitos os utilizadores se habituaram a usar.

Após vermos surgir informação sobre a possibilidade de criar um cliente unificado para o email e o calendário no Windows 10, surge agora uma novidade. O Outlook poderá usar muitos dos elementos gráficos que este vai ter presentes e que seguem a nova linha do Windows 10.

Numa publicação feita no seu site dedicado às novidades do Office, presentes no programa Insiders, surgiu uma imagem que deverá ter aparecido cedo demais. Apresenta uma novidade que ainda não chegou ao Outlook e revelou demais sobre a app e a sua nova imagem.

Tudo terá sido baseado na novidade “Org Explorer”, que permitirá às empresas reunir informações sobre os elementos das equipas e dos funcionários. Além disso, fica presente a nova imagem da app, com ícones redondos, tudo está mais limpo e com um espaçamento mais ajustado.

Seguindo também o que se pensa ser a nova imagem do Windows 10, a área de minimizar/maximizar e fechar a app tem uma disposição mais espaçada. Assim, será mais simples interagir com esta área, tendo também um novo elemento arredondado nos limites das janelas da app.

Esta imagem e grafismos devem ser similares à webapp “One Outlook”, que será um elemento agregador no Windows 10. Ao mesmo tempo, irá dar ao cliente de email do Office uma imagem que estará aproximada ao que a atualização Sun Valley irá trazer ao Windows 10. Esta é a versão que Satya Nadella definiu como a próxima grande evolução do Windows.