Apple: Serviços de emergência dos Alpes do Japão recebem 100 chamadas falsas por mês

A Apple no iOS 16.3 trouxe melhorias no sistema de pedido de emergência do iPhone. Estas afinações servem para travar muitos pedidos de emergência que são feitos acidentalmente, sem intenção para tal. Contudo, a empresa terá ainda de melhorar o sistema de Deteção de acidente, que só num mês fez mais de 100 chamadas falsas a pedir ajuda nos Alpes Japoneses.

Segundo o Japan News, os Bombeiros de Kita-Alps Nagano, na região de Hakubao, Japão, receberam, através do número de emergência, 919 pedidos de ajuda entre 16 de dezembro do ano passado e 23 de janeiro deste ano. Destas, 134 eram chamadas falsas de áreas de esqui próximas, desencadeadas principalmente pela função automática do iOS.

Japão: Deteção de acidente da Apple dispara falsos positivos

A região de Hakubao no Japão tem 10 estações de esqui com mais de 200 pistas. Atrai milhares de amantes dos desportos de inverno que fazem ski com os seus smartphones no bolso e smartwatches no pulso. Tendo o iPhone 14 e Apple Watch Series 8 e Ultra a mais recente tecnologia de Deteção de acidente, o problema das falsas chamadas estará de novo em causa.

Conforme vimos anteriormente, a Deteção de acidente destes dispositivos fez disparar os pedidos de SOS em sítios e situações que não tinham de facto esse propósito. Primeiro começaram os problemas por causa dos utilizadores a andar numa monta-russa, depois foi nas pistas de ski nos EUA que o problema se manifestou.

Quando o iPhone acredita que ocorreu um acidente, desencadeia uma contagem regressiva nos dispositivos do utilizador (acompanhada com um som de sirene bem alto) antes de iniciar a chamada automática para serviços de emergência, isto permite que o utilizador possa parar o processo se der conta que foi um erro.

Contudo, durante atividades em locais mais dinâmicos, como nas montanhas-russas ou nas pistas de ski, o utilizador pode não ouvir a sirene e, portanto, não está ciente do que se estará a passar no bolso ou no pulso. Não dando conta, não cancela a chamada.

Foram estas deteções, falsos positivos, que desencadearam as tais 134 chamadas que, na verdade, não tinham nada de emergência. Isto, por sua vez, causa o caos nos serviços de emergência que recebem as chamadas e destacam os veículos para se descolar aos locais.

Segundo informações, Apple estará a acompanhar as situações junto dos serviços de emergência locais que enfrentam as chamadas falsas regulares de deteção de acidentes numa tentativa de mitigar ainda mais o problema.

No final de dezembro, as notas de lançamento do iOS 16.1.2 indicavam que a empresa incluiu “melhorias na deteção de acidentes para o iPhone 14 e iPhone 14 Pro”.

Não deveria a Apple parar para já este sistema?

Não, os proveitos são muito maiores que os problemas. Uma vida que seja salva já pende seguramente para que todo o sistema esteja a funcionar. E foi justamente este sistema que há poucas horas foi usado para alertar os serviços de emergência sobre um acidente de carro na Austrália, permitindo que a polícia chegasse ao local em apenas oito minutos após o acidente.

A polícia foi notificada automaticamente depois que o veículo se despistou e bateu contra uma árvore, ferindo as 5 pessoas que ocupavam o veículo. Depois da chegada das autoridades e de emergências, os ocupantes foram levados para o hospital.

O recurso Deteção de acidentes está disponível no iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2.ª geração) e Apple Watch Ultra.

Embora a recomendação geral seja deixar o recurso ativado, se quiser desativá-lo, vá para Definições -> SOS emergência -> e desative o seletor para a configuração "Ligar após acidente grave".