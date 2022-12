Deteção de acidente do iPhone 14 continua a desencadear falsas chamadas de emergência

A Apple colocou no iPhone 14 tecnologia que permite detetar se o utilizador sofreu um acidente de viação. Depois, dispara um alerta para os serviços de emergência. Na teoria funciona muito bem, mas ainda não está tudo bem afinado. Resultado, muitas falsas chamadas de socorro.

Apesar das otimizações feitas numa atualização iOS 16 em novembro, a funcionalidade continua com falsos positivos, como, por exemplo, uma viagem numa montanha-russa, a esquiar ou a fazer outras atividades físicas, que o dispositivo interpreta de forma errada como um acidente de carro.

Falsos positivos ainda são um problema

A Apple colocou no iPhone 14 (em toda a linha), no Apple Watch Series 8 e Ultra, melhores sensores e um giroscópio de gama alta dinâmica, assim como um acelerómetro de dois núcleos capaz de detetar forças de 256 Gs.

Os equipamentos estão assim equipados com um inovador sistema que permite detetar se o utilizador foi vítima de um acidente de viação. Detetada a emergência, o iPhone (ou o Apple Watch) inicia uma manobra de alerta de socorro, fazendo uma chamada para o 112.

Como referimos, esta tecnologia está assente em avançados sensores e algoritmos, no entanto, a Apple ainda terá de afinar o sistema, visto que continua a desencadear falsas chamadas de emergência, forçando os operadores a enviar recursos de emergências que podem ser necessários em emergências reais.

No meio de relatos de chamadas falsas, a Apple lançou o iOS 16.1.2 em novembro, que dizia ter feito "Crash Detection Optimizations" (ou Otimização da Deteção de acidente), sem especificar quais as alterações implementadas. Apesar das otimizações da atualização, a questão continua a ser um problema enfrentado pela aplicação da lei.

Como noticiado esta semana pelo jornal The Colorado Sun, os centros de atendimento de emergência 911 (como o nosso 112) nos condados de todo o estado, testemunharam um aumento de chamadas de emergência de esquiadores após o seu iPhone 14 e os novos modelos Apple Watch interpretarem erradamente as quedas de Ski como acidentes de automóvel.

No fim de semana passado, os operadores do número de emergência 911 (112) do Condado de Summit receberam 71 notificações automáticas de acidentes a partir de iPhones dos esquiadores e dos seus Apple Watch nas quatro áreas de ski do condado. Nenhuma delas envolveu uma emergência.

Os condados de Grand, Eagle, Pitkin, Routt e Summit têm grande afluência de esquiadores, para as 12 colinas carregadas de neve. Como tal, são milhares de pessoas que por lá passam com o novo iPhone ou Apple Watch e que produzem este tipo de falso alarme. Os operadores, que dão suporte de emergência a estes locais, não podem ignorar estes alertas.

Chamadas reais podem receber atendimento atrasado

As chamadas acidentais estão a colocar uma tensão nos centros de emergência que têm de reafetar recursos longe das emergências genuínas, especialmente desde que as chamadas 911 (112) são efetuadas em ordem e umas atrás das outras.

Estamos absolutamente a desviar recursos essenciais de pessoas que precisam deles para uma função num telefone.

Observou Trina Dummer, a diretora interina do centro de emergência em Summit County.

Segundo ela, no condado de Pitkin, o centro 911 (112) está a receber até 20 destas chamadas acidentais causadas pela funcionalidade de deteção de acidente do iPhone 14 por dia. Já o centro de emergência de Pitkin County recebe cerca de 15 a 20 destas chamadas automáticas por dia a partir das quatro áreas de esqui do condado.

Os operadores tentam responder a cada chamada, mas muitas vezes uma chamada para um esquiador com o telefone no bolso fica sem resposta.

Apple diz que está a tratar de resolver o problema

Alguns diretores destas unidades de resposta aos pedidos de socorro partilharam com a Apple as suas preocupações. Segundo eles, a empresa de Cupertino diz que está consciente do problema, mas no terreno as entidades pedem mais ação por parte da gigante tecnológica.

Estamos a comunicar com a Apple para que eles prestem mais atenção a isto, mas parece que estamos a tentar transformar um navio de guerra numa banheira.

A Deteção de acidente está disponível em todos os modelos iPhone 14, no Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra e no Apple Watch SE de segunda geração.