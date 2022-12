Jim Ryan da Sony diz que o Xbox Game Pass não é rival da PlayStation

O tema mais escaldante e polémico que continua a encher os títulos das notícias do setor dos jogos é a atribulada compra da Activision Blizzard pela Microsoft. No entanto, enquanto este assunto não tem um fim à vista, as picardias, umas mais saudáveis do que outras, entre a Microsoft e a Sony continuam.

Por outro lado, recentemente Jim Ryan, atual CEO da Sony Interactive Entertainment (SIE) disse que o serviço de assinatura Xbox Game Pass não é rival da PlayStation.

Xbox Game Pass não rivaliza com a PlayStation, segundo Jim Ryan

De acordo com as mais recentes informações avançadas pelo canal Insiders Gaming, Jim Ryan, que é o atual CEO da Interactive Entertainment, fez alguns comentários curiosos. Segundo o executivo, o serviço de assinatura Xbox Game Pass da Microsoft não concorre com a PlayStation, sobretudo no que respeita ao número de vendas e de assinantes.

Se antes Ryan era visto como um oponente da Microsoft, agora parece que a sua opinião tem mudado. Segundo diretor do setor de entretenimento da Sony:

Quando olhamos para o Xbox Game Pass, parece que os números estão a diminuir. Vendemos mais PlayStations 5 em dois anos do que eles acumularam em assinantes e fazemos isso há 6-7 anos.

Lembramos que a compra da Activision Blizzard tem causado muita polémica entre a Microsoft e a Sony, sendo que logo em janeiro deste ano, a empresa da Xbox enviou uma carta a Jim Ryan a garantir que o popular jogo Call of Duty se iria manter como disponível para a PlayStation. Mais recentemente, a empresa de Redmond assumiu um contrato onde garante que o título vai continuar na plataforma da Sony durante mais 10 anos.

Em termos quantitativos, o serviço Xbox Game Pass conta com cerca de 25 milhões de assinantes, mas a PlayStation 5 vendeu mais de 28 milhões de consolas. Além disso, estima-se que o serviço PlayStation Plus conte com mais de 45 milhões de assinantes.