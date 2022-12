Para muitos o Natal trouxe como prenda um novo smartphone Android. Agora que o estão a começar a usar, é hora de criar métodos e rotinas para garantir o máximo desempenho e autonomia desse novo equipamento.

Uma das áreas onde pode começar de imediato a poupar é na bateria. Veja como.

Mais do que configurar um novo smartphone Android, com algumas opções base e quase obrigatórias, importa explorar ao máximo o que este oferece. Pode ser feito com rotinas e hábitos que se ganhem, mas também pode passar por algumas configurações base e que são essenciais desde o primeiro dia.

Configurar mais um smartphone Android

Para poupar bateria existem algumas opções que pode ativar de imediato. Estas acabam por ficar presentes para o futuro e fazem o seu papel de forma invisível e constante. Uma das formas é com o desligar do ecrã sempre ativo e das notificações gráficas de novas mensagens.

Comece então por abrir as definições e escolher a opção para o Ecrã sempre ligado e ecrã de bloqueio. Aqui dentro, procure a opção do Efeito de notificação. Vai encontrar várias propostas, mais ou menos gráficas, mas o que quer mesmo é desabilitar totalmente.

Conseguir poupar ainda mais bateria

Outra opção que pode desativar para poupar bateria é a do brilho que o ecrã terá este pode ser controlado manualmente, mas qualquer smartphone Android já o faz de forma automática e adaptando-se à luminosidade presente.

Para ativar esse automatismo, deve abrir novamente as Definições e procurar a opção Ecrã. Aqui dentro encontra a opção Nível de luminosidade. Poderá escolher o nível que quer usar no momento, mas a opção mais inteligente é a do Brilho automático.

Com estas simples mudanças vai conseguir poupar alguma bateria, para assim ter o seu smartphone Android ativo por mais tempo. Estas instruções foram baseadas num equipamento Xiaomi, com a MIUI 13, mas as versões de outros fabricantes têm as mesmas opções, apenas com outros nomes. Bastará, por isso, procurar as que precisa.