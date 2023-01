Xiaomi MS11 – O carro elétrico da Xiaomi já pode ser visto em vídeo

A Xiaomi tem o seu carro elétrico e autónomo em desenvolvimento, como uma aposta importante para o futuro da empresa. Já foi visto mesmo nas estradas da China a circular, totalmente tapado, para que nenhum pormenor fosse descoberto.

Agora, existem imagens que revelam o design desta máquina de quatro rodas, bem como o potencial nome do veículo.

O vídeo curto que se segue revela bem alguns dos pormenores do Xiaomi MS11. Este será o carro da Xiaomi com motor elétrico e tecnologias de condução autónoma, muito diferente daquele design que já tinha sido visto nas estradas da China, que mais fazia lembrar um berlina. Também se especulou que poderia ser um SUV.

E, na verdade, pode. A Xiaomi poderá estar a preparar uma linha completa de veículos elétricos, mas o mais provável é que o primeiro seja um modelo mais desportivo.

O carro elétrico da Xiaomi em vídeo

As imagens que chegaram ao Weibo, mostram um pequeno vídeo captado no ecrã de um computador, daquilo que parece ser um vídeo promocional ao novo carro elétrico da Xiaomi. É revelado o nome do carro, Xiaomi MS11, o design completo e ainda pormenores como faróis, jantes e até para o sensor LiDAR que será a estrela da condução autónoma deste carro.

Embora não exista ainda nenhuma informação oficial, este será um carro com preço a partir dos 100.000 yuans (cerca de 12.500 euros) e que poderá aumentar o seu preço até 300.000 yuans dependendo das tecnologias ou extras escolhidos.

Em 2023, iremos ouvir falar muito deste novo carro elétrico da Xiaomi que estará a ser desenvolvido e testado para chegar ao mercado em 2024, ou pelo menos, quando começará a sua produção em massa. No entanto, a Xiaomi não avançou com nenhuma nova informação oficial relacionada com este segmento.