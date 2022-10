Uma das novidades da Apple quando apresentou o iPhone 14 foi o novo sistema de deteção de acidente. O sistema funciona de forma independente e mede um conjunto de fatores para determinar se o utilizador está num acidente ou num problema. Caso o detete, alerta de imediato as autoridades.

Esperava-se que este fosse um sistema já com alguma maturidade, mas aparentemente está a apresentar alguns problemas. Segundo é relatado, as montanhas-russas estão a ativar o alerta de acidente do iPhone 14 e a ligar para urgências, algo que não deveria acontecer.

Mais uma falha na deteção de acidente do iPhone 14

O novo sistema de deteção de acidente da Apple quer garantir aos utilizadores do iPhone e do Apple Watch a máxima segurança. Sempre que é detetada uma desaceleração grande e outros fatores, associada a sons específicos, este sistema é ativado com o alerta para as autoridades.

Já se tinha provado que não era um sistema 100% eficaz, mas que tinha uma grande capacidade para proteger os utilizadores. Tal como outros sistemas da Apple, estão focados em garantir a deteção de problemas e alertar para a sua presença, algo que é esperado.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:



“The owner of this iPhone was in a severe car crash...”



Except, the owner was just on a roller coaster.



Montanhas-russas levam a chamar as urgências

O que tem sido revelado contraria esta ideia, mostrando que há uma forma em que a deteção de acidente está a funcionar de forma incorreta. O The Wall Street Journal apresentou agora vários casos em que este sistema está a ser ativado quando os utilizadores do iPhone 14 ou do Apple Watch estão em montanhas-russas.

A razão para este comportamento é simples e até lógica. Ao detetar a desacelerações e as mudanças de direção rápidas no iPhone, o sistema é ativado. Também os sons que são provocados alimentam esta solução de segurança da Apple, chamando assim as autoridades, sem que ninguém perceba.

Apple terá de agir para corrigir estas situações

O problema está a tomar proporções elevadas e alguns parques de diversão já começaram a apresentar alertas aos utilizadores para não levarem os smartphones, e em especial o iPhone, para as montanhas-russas e outros divertimentos. A razão é exatamente o evitar destas situações de falsos alarmes junto dos serviços de emergência.

Um porta-voz da Apple revelou que a deteção de acidente é extremamente precisa na deteção de falhas graves. A empresa otimizou o seu sistema para obter a ajuda dos utilizadores e minimizar falsos positivos. A solução para já, é colocar o iPhone no modo de voo e assim evitar a chamada de alerta.