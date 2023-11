A Apple controla firmemente o estado do seu hardware e tenta por todos os meios proteger-se e proteger os seus utilizadores. Para isso, e como se sabe, os Macs agora podem alertar a Apple se for detetado líquido nas portas USB-C.

A garantia limitada da Apple não cobre danos causados ​​por líquidos, mesmo em produtos resistentes à água como iPhone, Apple Watch e alguns modelos de AirPods. Por disso, a Apple possui diferentes métodos para detetar se o aparelho foi exposto a líquidos. Nos Macs mais recentes, existe agora tem uma maneira de saber existiram líquidos nas portas USB-C.

Como foi reportado, o macOS Sonoma 14.1 inclui um novo daemon "liquiddetectiond", que pode identificar quando o computador foi exposto a líquidos. Mais especificamente, este daemon é executado em segundo plano para recolher análises de deteção de líquidos de cada porta USB-C do Mac. Este daemon é descrito como um “Daemon de detecção de líquidos e mitigação de corrosão”.

Nos Macs, o código sugere que o daemon seja usado para análises e não esteja associado a recursos do utilizador final. Embora a Apple possa implementar um alerta semelhante ao que já existe no iOS, parece provável que os dados recolhidos por este daemon sejam usados ​​para os técnicos determinarem se um Mac é elegível para reparação gratuita.

Esta é apenas mais uma maneira de a Apple saber se os Macs foram expostos a líquidos. A empresa detalha no seu site que “laptops Mac e alguns teclados com e sem fio da Apple têm indicadores de contacto com líquidos (LCI) para determinar se esses produtos foram expostos a líquidos”.

Esses indicadores ficam estrategicamente posicionados nos aparelhos e mudam de cor ao entrar em contacto com líquidos. Colocar um detetor digital de líquidos nas portas USB-C é apenas outra forma de garantir que os técnicos estejam certos ao afirmar que um Mac foi exposto, ou não, a líquidos.

Não está claro por agora se o novo daemon funciona com qualquer Mac com a versão mais recente do macOS ou apenas ons que tiverem um SoC M3, devido a alguns requisitos extras de hardware. Ainda assim, é uma proteção importante da Apple que certamente irá também ser colocado à disposição dos utilizadores mais tarde.