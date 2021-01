Preço de produzir o Xiaomi Mi 11 é o mesmo que o do iPhone 12 da Apple

Apresentado esta semana, o Xiaomi Mi 11 juntou um conjunto muito interessante de hardware, com o destaque para o novo SoC Snapdragon 888 da Qualcomm. Há ainda uma câmara de 108 megapíxeis e outras caraterísticas quase únicas.

Interessante é a informação que agora chegou e que revela qual o preço de produção deste novo smartphone. Do que foi revelado, o seu custo de produção é muito similar ao do iPhone 12, ainda que o seu preço final fique muito longe.

Custo de produção do Xiaomi MI 11

As especificações que a Xiaomi revelou para o Mi 11 são muito relevantes e interessantes. Para além do SoC Snapdragon 888 e a câmara de 108 megapíxeis, este smartphone conta com um ecrã de 6,81 polegadas, com uma taxa de refrescamento de 120Hz e uma bateria de 4.600mAh.

Ainda sem preços revelados para o ocidente, há já valores apresentados para o mercado chinês. A Xiaomi apontou que iria ter o seu smartphone à venda por cerca de 3.999 Yuan, ou cerca de 500 euros. Este será um preço muito interessante, tal como a Xiaomi já nos habituou no passado.

iPhone 12 vende-se pelo dobro do preço

Uma curiosidade surgiu agora, com a revelação do preço que custa produzir o novo Xiaomi Mi 11. Foi Pan Jiutang, um executivo da empresa, que anunciou que este valor é similar ao que foi recentemente anunciado para o iPhone 12, ou seja, 313 euros (373 dólares).

A questão vem da diferença no preço final destes equipamentos. O iPhone 12, com 128 GB de armazenamento, custa no mercado chinês cerca de 860 euros (6.799 Yuan), valor que é quase o dobro dos 500 euros (3.999 Yuan) do Xiaomi Mi 11.

A razão desta diferença de preço

A principal razão para esta diferença de preço parece estar certamente nos valores que a Xiaomi reserva para os seus lucros. Apesar de não ter revelado o valor associado ao Mi 11, a marca no passado anunciou que situa este valor nos 5%. Há ainda a somar os valores associados ao marketing e desenvolvimento.

Há aqui uma clara diferença de valores entre a proposta da Xiaomi e a da Apple, que não é simples de justificar. Mesmo com eventuais custos adicionais de valores diferentes, fica claro porque a empresa de Cupertino é a que mais lucra no mercado, mesmo tendo apenas a 4ª posição nas vendas.