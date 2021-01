Sendo baseado no Chromium, o Edge tem herdado todas as funcionalidades que vão sendo criadas para este browser. Estas são na sua maioria adaptadas para os serviços da Microsoft, garantindo assim uma integração ainda maior com os sistemas onde corre.

É assim lógica uma novidade que estará para chegar muito em breve ao Edge. Está a ser terminada, mas garantirá uma segurança muito mais elevada ao browser da Microsoft, em especial no que toca aos dados dos utilizadores e das suas passwords.

Ainda mais segurança a chegar ao Edge

Com a chegada da sincronização das passwords, estas passaram a estar alojadas também nos servidores da Microsoft, abrindo um leque de possibilidades. As mais lógicas associam-se à sua segurança e à procura de fugas onde podem estar a ser disponibilizadas.

Assim, o Edge vai ter na versão 88, esperada dentro de dias, esta capacidade. Os utilizadores vão poder avaliar as suas passwords e assim descobrir quais necessitam de ser alteradas, por serem públicas e estarem acessíveis a qualquer um.

Passwords avaliadas e alertas em falha de segurança

Esta opção será repartida por duas áreas, onde uma permite ao utilizador ativar a sua avaliação por parte da Microsoft. Esta estará nas definições gerais das passwords, referenciada como um alerta para a fuga de palavras-passe.

Depois de ativada, dará acesso a uma nova área, onde o utilizador pode avaliar o estado dos seus dados. Será possível fazer um scan manual e que apresentará a informação direta ao utilizador, para que possa agir de imediato, para se proteger.

Browser da Microsoft vai proteger dados

Claro que este será também um processo automático e os utilizadores vão ser alertados em caso de problemas. Esta será apenas uma situação no futuro e caso exista uma fuga que revele as passwords do utilizador.

Esta não será a única novidade que a Microsoft vai trazer ao Edge. Este browser será melhorado noutras áreas de segurança e também dará a possibilidade de serem usados separadores verticais. A Microsoft mostra novamente que está a apostar neste browser e que fazer dele uma proposta forte no mercado.